Shelby American auf der SEMA Mustang und F-150 sollen „Asphalt zerstören“

Leistungsmangel muss sich der neue Ford Mustang Shelby GT500 nicht vorwerfen lassen. 771 PS erreicht der 5,2-Liter-Kompressor-V8 des Hardcore-Coupés bereits im Serienzustand. Aber um seine „reinen Beschleunigungs-Fähigkeiten auszuloten“, wie es Vince LaViolette, der Vizepräsident und Entwicklungschef von Shelby American nennt, musste eben doch etwas mehr Leistung her. Und so hat sich der Traditions-Tuner nochmals intensiv um das Auto gekümmert, das im Serienzustand bereits den Firmennamen in der Modellbezeichnung trägt, nun aber Shelby GT500 Dragon Snake heißt.

Der Auspuff ist „in 50 US-Staaten legal“

Das Leistungs-Upgrade von mehr als 40 PS – Shelby bleibt beim genauen Wert bisher unspezifisch – geht vor allem auf das Konto des optimierten Kompressors und neuer Ventilschafte. Hinzu kommen durchlässigere Katalysatoren, an die eine neue, „in 50 US-Staaten legale“ Abgasanlage anschließt. Zudem haben die Nachfahren des legendären Carroll Shelby das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe neu abgestimmt. Damit der Shelby GT500 Dragon Snake auf der Viertelmeile endgültig zur „asphaltzerstörenden Waffe“ (LaViolette) mutiert, erhält er obendrein ein überarbeitetes Fahrwerk mit neuen Federn und Querstabilisatoren vorne und hinten.

Shelby American Im Innern des 2020er Ford Shelby GT500 Dragon Snake gibt es mehr Leder und eine Plakette am Armaturenbrett.

An der Karosserie hat der Tuner dezent Hand angelegt, wenn man vom mächtigen Heckflügel, der Karbon-Motorhaube und den Aufklebern im Achtziger-Style einmal absieht. Dabei dürfte es aber nicht bleiben: Eine Breitbau-Variante ziehen die in Las Vegas ansässigen Leistungsfetischisten bereits in Betracht. Das Gewicht drückt Shelby, indem es die Fenster gegen leichtere Pendants austauscht. Die einteiligen, geschmiedeten Aluminium-Räder tragen Performance-Reifen und sind mit verstärkten und verlängerten Radmuttern an den Naben befestigt. Innen gibt es ein neues Leder-Interieur und eine Plakette am Armaturenbrett, die sich auch am Motor wiederfindet.

Ford F-150 mit 765 PS starkem Kompressor-V8

Pickup-Tuning ist derzeit ein Riesenthema in den USA, weshalb Shelbys zweites SEMA-Ausstellungsstück ein Ford F-150 mit kleiner, zweitüriger „Regular Cab“ ist. Dem treibt der Tuner freilich die Handwerker-Anmutung komplett aus. Und zwar, indem er einen Kompressor-V8 installiert, der nicht weniger als 765 PS leistet und seine Abgase lautstark über eine Borla-Abgasanlage in die direkte Umgebung entlässt. Um die Power im Zaum zu halten, installiert Shelby an der Vorderachse eine Bremsanlage mit Sechs-Kolben-Sätteln. Ein Gewindefahrwerk und 22-Zoll-Aluminiumfelgen mit straßentauglichen Performance-Reifen sollen die Querdynamik steigern.

Der Shelby Super Snake Sport F-150 Concept, so der neue Name des Pickups, trägt außerdem eine neue Motorhaube, Schwellerleisten und eine andere Frontstoßstange inklusive Spoilerlippe. Auch den Kühlergrill haben die Shelby-Designer anders gestaltet. Der Ladefläche spendiert der Tuner eine neue Auskleidung und Abdeckung, während auch an der F-150-Karosserie Streifen und Embleme auf den Sonderstatus des Power-Pickups hinweisen. Den Innenraum staffiert Shelby mit reichlich Leder und Karbon sowie neuen Fußmatten und Instrumenten aus.

Umfrage 5169 Mal abgestimmt Interessiert Sie die SEMA in Las Vegas? Na klar. Mit Abstand die beste Tuning-Messe der Welt! Nö. Derartige Leistungs-Shows sind doch von gestern! mehr lesen

Fazit

Die Amis heizen ja mit allem die Viertelmeile entlang, was Räder hat. Kein Wunder, dass Shelby American mit seinen beiden SEMA-Premieren ein breites Spektrum abdeckt. Allerdings wird der Tuner mit diesen letztlich doch eher dezenten Autos Probleme haben, auf der in diesem Jahr mit spektakulären Autos nur so gespickten Tuning-Messe in Las Vegas herauszustechen.