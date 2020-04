Singer Porsche Reimagine Malibu Auktion Selten so „billig“

Sicher sind 875.000 Dollar kein Sonderangebot per Definition. Man muss das schon in den entsprechenden Kontext setzen, und der heißt hier: Singer Porsche. Nun wissen wir nicht exakt, wie teuer eine Bestellung bei Singer selbst ist. Gemessen daran, dass man zunächst vorstellig werden muss, um seine Idee zu schildern und eine Absage zu riskieren, kann es so günstig nicht sein. Man munkelt über Preise jenseits der Millionen-Grenze. Und in genau diesem Kontext wären 875.000 Dollar nicht nur ein Schnäppchen, man würde sich über eine Auktion auch den Bewerbungsprozess sparen.

Courtesy of RM Sotheby's Singer-Kunden können zwischen 3,6-, 3,8- und Vierliter-Motoren wählen. Im Malibu steckt das größte Aggregat.

Der größte Motor

Zum Verkauf steht hier Exemplar Nummer 71 aus den Händen der US-Restomodder mit Sitz in Los Angeles. Ein Porsche 911 (964) aus dem Jahr 1991, der nach seiner Umgestaltung in 2016 auf den Namen "Malibu" getauft wurde. Klar, bei der Wahl der Modellgeneration lässt Singer auch nicht mit sich diskutieren – 964er oder nach Hause gehen. Kunden können sich dafür aussuchen, ob sie Coupé oder Targa bevorzugen. Optional gibt es Allradantrieb und entweder eine 3,6-, 3,8- oder Vierliter-Maschine im Heck. Soweit die Basics, in der individuellen Ausgestaltung ist natürlich jedes Exemplar ein Unikat. Im Malibu schlägt das Vierliter-Boxer-Herz mit sechs Zylindern, gekoppelt an ein manuelles Sechsgang-Getriebe. 395 PS und 430 Newtonmeter warten auf ihre Entfaltung. Diese geht bis zum Erreichen von Landstraßentempo innerhalb von 3,3 Sekunden vonstatten.

Falls Sie sich nun fragen, welchen Namen diese spezielle Lackierung trägt, wollen wir es Ihnen verraten: Mintarrini. Dazu zieht Singer die unvermeidlichen Felgen im Fuchs-Style auf und packt rote Bremssättel dahinter. Für die Straßenanbindung sorgt ein verstellbares Öhlins-Fahrwerk. Was auf den Bilder nicht zu sehen ist: Das Dach ist aus Karbon. Drinnen wird es nicht minder schick. Braunes Leder trifft auf Alabaster, klassische Optik auf moderne Ausstattung. An Bord sind neben einer Klimaanlage auch ein Becker-Radio mit iPod-Verbindung und ein Subwoofer. Auf dem Tacho stehen seit dem Umbau bei Singer lediglich 1.400 Meilen.

Fazit

Für so einen Singer klingen 875.000 Dollar erstmal gut. Also für jemanden mit einem gehobenen Einkommen. Doch wie bei einer Auktion so üblich, können die Preise schnell klettern. Da ein Singer als Gebrauchtwagen so oft nicht kriegen ist, dürfte das hier ziemlich sicher der Fall sein. Also doch kein "Schnäppchen".