Es gibt in der VW Tuner-Szene durchaus Zeitgenossen, die das Zersägen eines VW Bora für das Beste halten, was man mit dem Huckepack-Golf anstellen kann. Dem möchten wir uns auch aus Höflichkeit gegenüber den damaligen Designern natürlich nicht anschließen. Doch im fernen Wareham im US-Bundesstaat Massachusetts residiert eine Firma, die genau das zum Geschäftsmodell gemacht hat.

Pickup aus dem Sägewerk

Genau genommen hat es den Leuten bei Smith Performance nicht nur der in den USA als VW Jetta IV vertriebene Viertürer angetan, auch beim Audi A4 B6 setzen sie mit Vorliebe die Säge an. Und, um das Thema Patriotismus nicht ganz zu verlässigen: Der Dodge Charger LX ist in Massachusetts ebenfalls ein gerne gesehener Gast, um ihm ein wenig Hüftgold wegzuschneiden. Konkret geht es bei Smith Performance darum, aus einem handelsüblichen Pkw einen abgefahrenen Pickup zu bauen.

Foto: Smith Performance Ein A4 als Lowrider-Pickup – das käme auch in der deutschen Szene gut an

Die Pritschenwagen auf Pkw-Basis haben in den USA Tradition, heißen dort „Coupé Utility“, was gerne auch auf die Kurzform „Ute“ heruntergebrochen wird. Der Ford Ranchero und der Chevrolet El Camino, beide gestartet Ende der 1950er Jahre, sind bis heute die bekanntesten Vertreter ihrer Zunft. Nicht ganz so klassisch und nur zwischen zehn und zwanzig Jahre alt sind hingegen die Alltags-Youngtimer, die durch Smith Performance zum „Ute“ werden.

Video: Pickup-Umbau in der Hofeinfahrt 4:47 Min.

Das Geschäftsmodell der Firma ist schnell erklärt: Zunächst wird ein passendes Opfer ab der B-Säule auseinandergesäbelt, anschließend Verstärkungsbleche und -platten ein- sowie eine formschlüssige Karosserieverkleidung angebaut. Wenn das alles so schick aussieht, wie es sich die US-Tuner vorstellen, entsteht daraus ein komplettes Heimwerker-Kit, das man dort bestellen kann.

Rund 3.000 Dollar kosten die Umbaukits, und zahlreiche Videos sowie ein Gratis-PDF-Handbuch geben dem interessierten Säbelsäge-Laien Hinweise mit auf seinem Weg zum künftigen Pickup-Besitzer. Warum gerade die beiden deutschen Modelle ganz oben auf der Liste stehen, erklärt Smith Performance mit deren Steifigkeit. Speziell die B-Säule sei bei Jetta und A4 so stabil ausgeführt, dass es nach der Einfügung weiterer Karosserieverstärkungen kein Problem sei, auf die Stabilisierung durch Dach und C-Säule zu verzichten.

Foto: Smith Performance Noch im ersten Sägestadium: Künftiger New-Beetle-Umbau

Ganz aktuell sägt Smith Performance an einem neuen Projekt, das künftig für Do-it-yourself-Schnippler verfügbar sein wird: Der VW New Beetle, in den USA als 1998er Modell gestartet, wird gerade nach Art des Hauses verarztet. Weil der original gerade einmal 4,13 Meter lange New Beetle allerdings als Pickup nur von überschaubarem praktischen Nutzen sein wird, sieht das neue Konzept von Smith Performance nun einen „Stepside“-Umbau vor, bei dem mit zurückversetzter Pritschen-Seitenwand und entsprechend herausgeformten hinteren Radhäusern ein besonderer Retro-Look entsteht.

Download Smith Performance Handbuch Pickup-Umbau (PDF, 8,29 MByte) Kostenlos

Interessant ist vor allem das aktuelle Angebot der Karosserie-Akrobaten: Wer das Umbau-Kit für den New Beetle jetzt vorbestellt, spart sich über 2.700 Dollar und bekommt den Komplettsatz, sobald er in die Serienproduktion gegangen ist, für gerade einmal 500 US-Dollar. Gut möglich, dass nun etliche Fans aus der eingangs erwähnten VW Tuning-Szene den Taschenrechner herausholen und fiebrig den Kontostand checken. Allerdings: Mit einer Straßenzulassung dürfte es in Deutschland etwas schwieriger werden als in der neuen Welt.