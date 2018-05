Ab Werk ist das Tesla Model X ein SUV, der eigentlich nicht so richtig ins Gelände will. Tuner Delta 4x4 hilft hier unter anderem mit einem neuen Radsatz nach. Die Geländereifen im Format 265/45 x 20 sind auf Klassik-B-Felgen im Format 9,5 x 20 gezogen. Demnach muss die Fahrt nicht mehr zwangsläufig vor der nassen grünen Wiese enden. Die neuen Räder für den Tesla X kommen in zwei Versionen zu Preisen ab 570 Euro pro Felge und als Gesamtpaket mit den Mud-Terrain-Reifen ab 3.900 Euro im Sommer auf den Markt.

Tesla Model X Das sauberste SUV der Welt

Höher, brachialer, Tesla

Doch nicht nur die Räder sind von Delta 4x4 angefasst worden. Passend zum neuen Einsatzgebiet geht es auch äußerlich etwas robuster zur Sache. Allein der geplante Frontschutzbügel dürfte dem einen oder anderen Teslafahrer fast schon ein wenig zu martialisch daherkommen. Was im Offroadsegment natürlich nicht fehlen darf ist eine wie auch immer geartete Höherlegung. Laut Delta 4x4 befindet sich genau diese „in der Pipeline – falls sich Nachfrage dafür ergibt.“