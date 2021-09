Toyota Land Cruiser 300 von Liberty Walk Statue of Liberty

Knapp einen Monat nach dessen Markteinführung in Japan bietet Kult-Tuner Liberty Walk bereits ein umfassendes Bodykit für den neuen Toyota Land Cruiser 300 an. Wie meistens wagen sich die Japaner in unterschiedlichen Eskalationsstufen an das neue Geländewagen-Flaggschiff heran. Das Basispaket umfasst eine neue Front- und Heckschürze. Erstere beinhaltet zusätzliche LED-Leuchten vom Kooperationspartner Sphere Light, Letztere bietet die passenden Ausschnitte für die integrierte Auspuffanlage. Hinzu kommen Kotflügel-Verbreiterungen vorne und hinten. Kostenpunkt: Umgerechnet gut 4.800 Euro, wobei die Summe im Export auf etwa 5.350 Euro steigt.

Liberty Walk Die Zusatzleuchten in der Frontschürze stammen vom Kooperationspartner Sphere Light.

Eine Stufe darüber ergänzen Dachflügel, Heckspoiler und ein neuer Frontgrill das Angebot. Wer weiter aufrüstet, erhält noch eine Sichtkarbon-Motorhaube und einen Satz dunkler Räder von unbekannter, aber den Bildern nach zu urteilen ziemlich üppig bemessener Größe. Womit auch das Stichwort für den Preis bereits gefallen wäre: Auf dem Heimatmarkt bietet Liberty Walk das Komplettpaket für rund 15.000 Euro an, während es im Export ungefähr 16.700 Euro kostet.

Mit V6-Biturbo-Benziner oder -Diesel

Technisch ändert der Tuner nichts am neuen Toyota Land Cruiser 300. Dessen Biturbo-Sechszylinder mit 3,5 Litern Hubraum erreicht 415 PS und ein höchstmögliches Drehmoment von 650 Newtonmetern. Als Dieselvariante gibt es einen ebenfalls per Doppelturbo aufgeladenen V6, der aus 3,3 Litern Hubraum 309 PS schöpft und sein Drehmoment-Maximum bei 700 Newtonmetern erreicht. Beide Motoren sind mit einer Zehngang-Automatik verbunden.

Umfrage 15083 Mal abgestimmt Soll Toyota den großen Land Cruiser wieder in Deutschland anbieten? Ja, mit Hybridantrieb passt er in die Zeit Nein, große Geländewagen braucht niemand mehr lesen

Fazit

Als wäre der neue Toyota Land Cruiser im Serienzustand nicht schon auffällig genug, schneidert Liberty Walk dem Geländewagen ein Breitbau-Bodykit auf den massigen Leib. Das kommt, wie immer bei den Japanern, sehr extrovertiert daher – und ziemlich teuer.