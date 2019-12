Tune it! Safe!-Auto 2019 Abt Audi RS4 Avant als Polizeiauto

Schon seit 2005 gibt es die Kampagne „Tune it! Safe!“ Damit will der Verband der Automobil-Tuner (VDAT) zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium darauf aufmerksam machen, dass auch beim Thema Fahrzeug-Individualisierung immer die Sicherheit im Fokus stehen sollte. Zu diesem Zweck werden in jedem Jahr von VDAT-Mitgliedsfirmen Autos im Polizei-Look aufgebaut, die dann auf der Essen Motor Show enthüllt werden. Ein Kombi war im illustren Kreis der Tune it! Safe!-Autos allerdings noch nie vertreten – zumindest bis jetzt.

80 PS und 90 Nm zusätzlich

Für dieses Jahr hatte Abt Sportsline den Auftrag, das Tune it! Safe!-Auto aufzubauen. Die Allgäuer haben ihren Abt RS4-R auserkoren, das automobile Gesicht der 2019er Kampagne zu sein. Dessen 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner leistet 530 PS und liefert maximal 690 Newtonmeter, was zu folgenden Fahrleistungen führt: Null auf Hundert in 3,8 Sekunden, 280 km/h Topspeed. Im Serienzustand sind es 450 PS, höchstens 600 Newtonmeter, 4,1 Sekunden und 250 km/h. Für das Leistungs- und Drehmoment-Plus sind neben der elektronischen Kraftkur namens Abt PowerS auch ein zusätzlicher Wasserkühler und die Schalldämpferanlage mit vier 102-Millimeter-Endrohren aus Karbon verantwortlich.

Abt Sportsline Der Abt RS4-R im Tune it! Safe!-Outfit rollt auf Hankook-Sportreifen.

Beim Optik-Tuning ist es mit der originalgetreuen, aufgeklebten Uniform von Foliatec und der Lichtsignalanlage von Hella natürlich nicht getan. Zum Aerodynamikpaket gehören eine Spoilerlippe, seitliche Luftleitelemente und ein Singleframe-Rahmen für die Front sowie Luftauslässe in den vorderen Kotflügeln, ein Heckschürzeneinsatz, ein etwas ausladender Heckspoiler und diverse Logos.

20-Zoll-Felgen mit Hankook-Reifen

Beim Fahrwerk vertraut Abt Sportsline beim RS4-R auf Gewinde-Federn und Sportstabilisatoren – oder alternativ auf das Gewindefahrwerk V3, das eine variable Tieferlegung zwischen zehn und 40 Millimetern erlaubt. Die schwarzen 20-Zoll-Felgen im Sport GR-Design sind mit Gummis des exklusiven Reifenpartners Hankook ummantelt: Die Koreaner steuern ein Pneu-Quartett des Modells Ventus S1 evo 3 Ultra-High-Performance im Format 275/30 ZR20 bei.

Innen ist der Tune i! Safe!-RS4-R mit Sportsitzen ausgestattet, die eine Kombination aus Leder und Alcantara sowie diverse Logos tragen. Passend zum Sicht-Karbon auf Armaturenbrett und Mittelkonsole verpasst Abt auch dem Automatik-Wählhebel dieses edle Material. Neu sind zudem die Fußmatten, die Funkanlage und die Einstiegsbeleuchtung, die bei geöffneten vorderen Türen den RS4-R-Schriftzug auf den Boden projizieren.

Umfrage 47 Mal abgestimmt Was halten Sie von der Tune it! Safe!-Kampagne? Super! Der "Safety first"-Ansatz ist genau der richtige. Weg damit! Beim Auto-Tuning ist mir größtmögliche Freiheit wichtig. mehr lesen

Fazit

Abt Sportsline baut insgesamt nur 50 Exemplare des RS4-R. Eines davon trägt nun also Polizeiuniform, um im Rahmen der Tune it! Safe!-Kampagne darauf aufmerksam zu machen, dass bei Auto-Umbauten stets die Themen Sicherheit und Legalität im Fokus stehen sollten. Für Verfolgungsjagden kommt der optimierte Audi RS4 Avant dagegen nicht in Frage – was angesichts des Leistungsvermögens eine gute Nachricht für potenzielle Delinquenten ist.