VW Golf GTI Clubsport Yido Performance Fast zu schön zum Fahren

Der VW Golf GTI Clubsport hat von Hause aus 265 PS. Genug? Nicht für Yido Performance. Der Hannoveraner Felgenhersteller und Tuner hat sich das Getriebe und den Motor des Wolfsburger Sportlers geschnappt und mit einer APR-Leistungssteigerung Stage2+ ausgestattet. Das Ergebnis liest sich sportlich, also angemessen: 420 PS und 651 Newtonmeter.

Neben der Leistungssteigerung hat der Tuner seinem Golf noch eine DSG-Optimierung, eine Karbon-Ansaugung sowie einen Ladeluftkühler, Turboinlet, Turbooutlet und Oil-Catch-Can-Kit verpasst. Die drei Zoll große Komplettauspuffanlage mit Klappensteuerung ist mit einer 3,5 Zoll großen Downpipe samt 200-Zellen-HJS-Metallkat kombiniert.

YIDO PERFORMANCE 20 Zoll groß und nicht zu übersehen: die Felgen von Yido Performance am VW Golf GTI Clubsport.

Bodykit und goldene 20-Zöller

Für den Kontakt zum Asphalt sorgen die Breitreifen auf ihren 20 Zoll großen Felgen. Letztere kommen im Format 9x20 ET45 mit goldgebürstetem Stern und poliertem Bett. Für die Verzögerung des Sportlers sorgt eine Sechs-Kolben-Bremsanlage. Das gekürzte Luftfahrwerk wird von einem Accuair E-Level-Airmanagement gesteuert. Die Lufterzeugung des Fahrwerks erfolgt durch zwei Kompressoren, der Lufttank ist in Wagenfarbe lackiert und foliert.

Dieser Tank ist jedoch nicht das Einzige, was bei diesem Fahrzeug in puncto Design verändert wurde. An der Karosserie wurden neben den Kotflügelverbreiterungen auch ein Bodykit verbaut. Dieser besteht aus einer Frontspoilerlippe, Seitenschwellern und einem Heckdiffusor. Die VW-Embleme vorn und hinten sind schwarz-rot lackiert.

Fazit

Yido Performance hat dem VW Golf GTI Clubsport 420 PS und 651 Newtonmeter verpasst. Doch das ist nicht alles. Der von Hause aus eher defensiv designte Wolfsburger hat ein äußerst buntes Kleid auffoliert bekommen.