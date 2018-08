Das neue Rad steht gleich in zwei Varianten zur Wahl: „glossy black“ mit Diamant-bedrehtem Felgenhorn oder „matt black“ mit Diamant-bedrehter Oberfläche. Der Felgensatz kostet ab 3.530 Euro. Die Felge DR in „mystick black“ ist in 19 Zoll erhältlich. Hier starten die Preise für den Felgensatz bei 2.600 Euro.

Neben den neuen Felgen versorgt Abt den VW Bus auf Wunsch auch mit ein paar PS mehr. Beim 2.0 TSI sind dies 240 PS, beim zwei Liter großen Biturbo-Diesel 235 PS. Damit nicht nur die Leistung, sondern der ganze VW sportlich daherkommt, bietet Abt optische Bauteile wie Frontschürzenaufsätze, Frontgrillaufsatz, Seitenleisten für kurzen oder langen Radstand, ein Heckschürzenset inklusive Endschalldämpfer und sogar einen Heckflügel an. Und auch das Fahrwerk kann per einfacher Tieferlegungsfedern oder einer kompletten Gewindeoption individualisiert werden.