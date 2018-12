Abt verpasst dem VW Touareg III eine Leistungssteigerung von satten 44 PS. Anstatt 286 PS treiben den Allradler nun 330 PS nach vorn. Das maximale Drehmoment des 3,0 Liter großen Turbodieselmotors konnte von 600 auf 650 Newtonmeter gesteigert werden. Erreicht wird der Leistungs- und Kraftzuwachs durch das eigens entwickelte Steuergerät Abt Engine Control (AEC). Die Leistungssteigerung selbst kostest inklusive Einbau und TÜV 3.261 Euro.

Doch nicht nur die Leistung, sondern auch das äußere Erscheinungsbild des VW Touareg hat Abt sich vorgenommen. So fährt der Wolfsburger auf bis zu 22 Zoll großen Abt Sport GR-Felgen in den Farben matt schwarz und glossy schwarz. Die Modelle DR und FR kommen in mystic schwarz. Auch die Modelle DR, ER-C und FR-C in unterschiedlichen Größen hält Abt Sportsline parat: die ER-C Felge zum Beispiel in gun-metal diamantbedreht in 20 Zoll. Die Preise für die Sportfelgensätze inklusive Montage und TÜV liegen zwischen 3.805 Euro und 6.965 Euro. Für eine sportliche Abrundung sorgt die 49 Euro teure Türeinstiegsbeleuchtung. Diese ersetzt die Serienleuchten in der Fahrer- und Beifahrertür und projiziert bei jedem Öffnen das Abt Logo auf den Asphalt.