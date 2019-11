Wheelsandmore Aston Martin DBS Superleggera 830 PS für 4.990 Euro

Zugegeben, die Überschrift ist schon ein bisschen frech – im Kern der Sache aber nicht verkehrt. Für 4.990 Euro leistet ihr Aston Martin DBS Superleggera nach der Kraftkur bei Wheelsandmore 830 PS und wirft 1.030 Newtonmeter an die Hinterachse. Das setzt allerdings voraus, dass Sie die vorangehenden 725 PS und 900 Newtonmeter bereits mit 275.000 Euro beim Händler ausgelöst haben.

Miranda Media Das sind mal wirklich dicke Schlappen. Auf 22 Zoll spannen sich Pirelli-Reifen in den Dimensionen 265/30 (vorne) und 315/25 (hinten).

Leistung in zwei Varianten

Wie die Mehrleistung erzielt werden soll, dürfen Sie sich beim Tuner aus Baesweiler selbst aussuchen. Wahlweise per Chiptuning, für alle, die es „klassisch“ mögen, oder per Zusatzsteuergerät, das via Plug&Play installiert wird. Das Ergebnis bleibt gleich: 105 PS und 130 Newtonmeter spuckt der 5,2-Liter-V12-Biturbo extra aus. An der Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h ändert das allerdings nichts. Wobei das selbst dem hartgesottensten Speed-Freak genügen dürfte. Wer noch schneller vorwärts kommen will, bucht sich ein Flugticket.

Wie der Name „Wheelsandmore“ ganz richtig vermuten lässt, packt die Tuning-Schmiede den DBS Superleggera auch auf neue Felgen. Und auf was für welche! Hinter der Bezeichnung F.I.W.E. verstecken sich gewaltige 22-Zoll-Walzen, die je nach Kundenwunsch in Oberfläche und Farbe variieren können. Drumherum spannen sich Pirelli-Pneus in den Dimensionen 265/30 vorne und 315/25 hinten. Wir sind das aufgemotzte Modell zwar noch nicht gefahren, die Serienversion allerdings schon – und das ist bereits ein besonderes Erlebnis. Wie sich das anfühlt, erfahren Sie im Video.

Da zuckt die Hinterachse

6:35 Min.

Fazit

Bei automobilen Skulpturen wie dem Aston Martin DBS Superleggera muss man als Tuner immer sehr vorsichtig sein, um nicht versehentlich den Zorn der Ästhetik-Götter auf sich zu ziehen. Wheelsandmore machen hier einen guten, dezenten Job. Ob der ohnehin schon mächtige GT mehr Leistung braucht? Ach, warum eigentlich nicht?