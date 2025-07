Brenner- und Tauern-Autobahn: Stau-Infarkt auf A10, A12 und A13

Mit dem Ferienbeginn in weiteren deutschen Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Berlin sowie in vielen Regionen der Niederlande steigt das Verkehrsaufkommen spürbar an. Gleichzeitig belasten Baustellen wie an der Luegbrücke (A13), temporäre Abfahrtssperren und Großveranstaltungen den Verkehr auf zentralen Routen. Besonders betroffen sind die A10 Tauern-Autobahn, die A12 Inntal-Autobahn und die A13 Brenner-Autobahn.

Ein neuralgischer Punkt bleibt die Luegbrücke. Die Brücke ist seit Anfang 2025 Baustelle, teilweise nur einspurig befahrbar, und wird selbst mit temporärer Zweispurigkeit an über 180 Tagen im Jahr zur Staufalle. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen werden vor dem Abschnitt auf die linke Spur umgeleitet, Pkw dürfen auf der rechten Fahrbahn bleiben – sofern sie das zulässige Gewicht nicht überschreiten. Kontrollwaagen in der Fahrbahn erfassen das Gewicht.

Die Großbaustelle an der Brücke wird nach Angaben der Asfinag bis 2030 andauern. Ab 2040 ist mit dem Abriss der Europabrücke bei Schönberg die nächste Großmaßnahme auf der A13 geplant.

Betroffene Strecken und zentrale Engpässe im Überblick: A1, West Autobahn: Großraum Salzburg, Bereich Thalgau

Großraum Salzburg, Bereich Thalgau A2, Süd Autobahn: zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf, vor einer Baustelle

zwischen Sinabelkirchen und Gleisdorf, vor einer Baustelle A9, Pyhrn Autobahn: Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Baustellenbereich Kalwang – Mautern

Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, Baustellenbereich Kalwang – Mautern A10, Tauern Autobahn: im Raum Salzburg, vor der Mautstelle St. Michael im Lungau sowie vor Tunnelbereichen, etwa beim Oswaldiberg Tunnel bei Villach

im Raum Salzburg, vor der Mautstelle St. Michael im Lungau sowie vor Tunnelbereichen, etwa beim Oswaldiberg Tunnel bei Villach A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawanken Tunnel

vor dem Karawanken Tunnel A12, Inntal Autobahn: Großraum Innsbruck

Großraum Innsbruck A13, Brenner Autobahn: im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

im gesamten Verlauf, speziell zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke A23, Südost Tangente: in beiden Richtungen, insbesondere rund um Stadion-Veranstaltungen

in beiden Richtungen, insbesondere rund um Stadion-Veranstaltungen B179, Fernpass Straße: zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Großveranstaltungen und touristische Stoßzeiten Neben dem Urlaubsverkehr belasten gleich mehrere Veranstaltungen den Reiseverkehr zusätzlich: Die "Ennstal-Classic" lockt bis Samstag, 19. Juli, rund 100.000 Besucher in die Region Schladming-Dachstein. Am Samstagvormittag ist die Bergstraße zum Stoderzinken von 6 bis 11:30 Uhr voll gesperrt, danach findet das Finale mit dem Porsche Design Grand Prix statt. Vor allem auf der B320 zwischen Liezen und Wörschach ist mit Behinderungen zu rechnen.

In Wien führen gleich zwei Großkonzerte im Ernst-Happel-Stadion zu massiven Verkehrsproblemen rund um die A23 Südosttangente, Handelskai und Ausstellungsstraße. Am Donnerstagabend (17. Juli) spielt "Iron Maiden" vor 50.000 Fans, am Samstag (19. Juli) folgt "Seiler & Speer" mit weiteren 40.000 Besuchern.

Zudem rechnet der ÖAMTC mit Verzögerungen bei den Bregenzer Festspielen (ab 16. Juli) sowie im Umfeld der "Rallye Weiz", die am Freitag und Samstag mit mehreren Sperren im Raum Weiz stattfindet. Besonders betroffen ist die B72.

Abfahrverbote in Tirol – Grenzkontrollen

In Tirol bleiben an Wochenenden und Feiertagen zwischen 7 und 19 Uhr zahlreiche Abfahrten entlang der A10, A12 und A13 gesperrt, um Ausweichverkehr über das niederrangige Straßennetz zu verhindern. Neu ist: Entlang der A13 wurden sieben Schrankenanlagen errichtet, mit denen Abfahrten bei Bedarf physisch gesperrt werden können. Auf der parallel verlaufenden B182 regeln Dosierampeln den Verkehr, zudem gilt dort ein Anhängerfahrverbot an Wochenenden – mit Ausnahme für Campinggäste im Stubaital.

Zusätzlich kommt es auf beiden Seiten der Grenze zu verstärkten Kontrollen. Deutschland hat seine Binnengrenzkontrollen bis mindestens 15. September verlängert. Auch Österreich kontrolliert flexibel an mehreren Schengen-Binnengrenzen, darunter der Brennerübergang.

Fahrverbote für Lkw – Umfahrung nur eingeschränkt möglich

Zur Entlastung der Brennerroute hat Tirol zusätzliche Fahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen erlassen. Insgesamt gibt es in Fahrtrichtung Süden nun 36 und in Richtung Norden 21 Fahrverbotstage. Die genauen Termine sind auf der Asfinag-Website veröffentlicht.

Die bekannten Ausweichstrecken wie Gotthard, San Bernardino oder Reschenpass sind ebenfalls belastet. Auch auf der Felbertauernstraße, der Phyrnautobahn und rund um den Tauerntunnel kann es zu Wartezeiten kommen. Pässe wie das Timmelsjoch oder der Stallersattel sind wegen baulicher und topografischer Einschränkungen keine verlässliche Alternative.