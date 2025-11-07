A29 bei Oldenburg am 8./9.11. und 15./16.: Vollsperrung durch Brückenarbeiten

Von Samstag, 8.11.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 9.11.2025, 19:00 Uhr, wird die A29 in Fahrtrichtung Osnabrück vollständig gesperrt. In dieser Zeit baut die Autobahn GmbH zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug den ersten Teil eines Traggerüsts auf, das für die Sanierung der Sprungweg-Brücke notwendig ist.

Die Umleitung U28 führt ab dem AK Oldenburg-Ost über die A28-Anschlussstelle Kreyenbrück und weiter über Tungeln und Wardenburg zurück zur A29-Anschlussstelle Wardenburg.

Zweite Sperrung ab 15. November Eine Woche später, von Samstag, 15.11.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 16.11.2025, 19:00 Uhr, wird die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgt der Aufbau des zweiten Traggerüst-Teils auf der Gegenfahrbahn.

Der Verkehr wird über die Umleitung U77 ab der AS Sandkrug auf die A28-Anschlussstelle Kreyenbrück und weiter zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost geführt.

Einspuriger Verkehr ab Mitte November Nach den beiden Wochenendsperrungen steht auf der A29 in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung – in Richtung Osnabrück ab dem 9.11., in Richtung Wilhelmshaven ab dem 16.11.

Parallel dazu bleibt der Sprungweg ab dem 6.11. im Bereich der Brücke gesperrt. Die Verbindung zwischen Tweelbäke und Kreyenbrück wird während der Arbeiten nicht befahrbar sein.