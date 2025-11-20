A43 am Wochenende (21.-24.11.) dicht: Brücken-Bauarbeiten im Kreuz Herne

Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Bochum-Riemke und dem Kreuz Recklinghausen. Im Zuge des Projekts werden vier einzelne Bauwerke erneuert, die das Kreuz Herne tragen.

Die erste Vollsperrung beginnt am Freitag, 21.11., um 21:00 Uhr und endet am Montag, 24.11., um 05:00 Uhr. In diesem Zeitraum soll die nördliche Hauptbrücke weitergebaut werden. Parallel dazu bleibt auch die A52 bei Essen gesperrt. Die Autobahn GmbH erklärte, dass das Umleitungskonzept so abgestimmt wurde, dass sich die Verkehrsströme trotz der gleichzeitigen Arbeiten nicht behindern.

Zweite Sperrphase Eine Woche später folgt die zweite Vollsperrung. Sie beginnt am Freitag, 28.11., um 23:00 Uhr und dauert bis Samstag, 29.11., um 22:00 Uhr. Auch dann wird die A43 in beiden Fahrtrichtungen vollständig blockiert. Kurzfristige Anpassungen bleiben möglich, falls Bauabläufe oder Witterungseinflüsse Änderungen notwendig machen.

Für beide Sperrzeiträume gilt dasselbe Umleitungskonzept. Der Verkehr wird im Süden ab dem Kreuz Bochum über die A40 geführt. Aus nördlicher Richtung erfolgt die Umleitung ab dem Kreuz Recklinghausen über die A2 und anschließend über die A45.

Bedeutung der A43 Die A43 verbindet das südliche und nördliche Ruhrgebiet und schafft zugleich den Anschluss an das Münsterland. Sie dient als wichtige Pendler- und Wirtschaftsachse zwischen Wuppertal, Bochum, Herne, Recklinghausen, Marl und Münster. Besonders im Berufsverkehr entlastet sie andere große Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen wie die A40, A42 und A2.

Durch ihre Lage zwischen mehreren hoch belasteten Autobahnen übernimmt die A43 eine stabilisierende Rolle im regionalen Verkehrsnetz. Wird sie gesperrt, verlagert sich der Verkehr automatisch auf die umliegenden Achsen. Das führt erfahrungsgemäß zu spürbaren Auswirkungen im gesamten westlichen Ruhrgebiet und im Übergang zum Münsterland, sowohl für Pendler als auch für den Güterverkehr.