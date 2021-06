Abgas-Skadal - Anklagen gegen Ex-VW-Chef Winterkorn Falschaussagen und bandenmäßiger Betrug

Dem ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn wird vorgeworfen, vor dem Untersuchungsausschuss im Januar 2017 uneidlich falsch ausgesagt zu haben. Der Staatsanwaltschaft zufolge habe er "bewusst falsche Angaben" gemacht, zu welchem Zeitpunkt er über die Manipulations-Software informiert worden war. Winterkorn hatte damals bestritten, vor dem Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 von den Manipulationen an Diesel-Fahrzeugen gewusst zu haben. Nun liegen laut Staatsanwaltschaft Beweise vor, der Ex-Manager habe im Mai 2015 erstmals von der Abschalteinrichtung erfahren, auch sei diese Thematik im Rahmen eines "Schadenstisches" im Juni 2015 Gegenstand eines Meetings mit ihm gewesen.

Auch vor dem Braunschweiger Landgericht muss sich Martin Winterkorn verantworten. Das Gericht hatte bereits Anfang September 2020 die Anklage wegen Betrugs zugelassen. Der damalige VW-Boss und vier weitere teilweise ehemalige VW-Mitarbeiter müssen sich ab September 2021 in einem öffentlichen Verfahren den Vorwürfen stellen. Neben Betrug werden den fünf Angeklagten auch noch andere Straftaten vorgeworfen.

Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug

In einer Mitteilung heißt es, die Kammer habe "hinsichtlich des Angeklagten Prof. Dr. Winterkorn einen hinreichenden Tatverdacht – d. h. eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit – wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bejaht." Bei den übrigen Angeklagten sieht das Gericht einen "hinreichenden Tatverdacht wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall und mit strafbarer Werbung beziehungsweise wegen Beihilfe zu diesen Delikten."

Als hinreichenden Tatverdacht sieht das Landgericht Braunschweig, dass Käufer bestimmter Fahrzeuge aus dem VW-Konzern über die Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerungssoftware getäuscht worden seien. Dazu waren die Einhaltung der Stickoxidemissionen lediglich auf dem Testprüfstand gewährleistet. Der Käufer habe dadurch einen Vermögensschaden erlitten.

Gericht geht weiter als die Staatsanwaltschaft

Mit der Anklage des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs (§ 263 Absatz 5 Strafgesetzbuch) geht die Kammer sogar einen Schritt weiter als die Staatsanwaltschaft. Sie hatte lediglich den Vorwurf eines Betrugsvergehens im besonders schweren Fall (§ 263 Absatz 1, Absatz 3 Strafgesetzbuch) erhoben. Der bandenmäßige Betrug sieht eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zehn Jahre vor, in minder schweren Fällen bis zu fünf Jahren. Der besonders schwere Betrugsfall sieht nur eine Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe vor.

"Der Vorwurf des Betrugs betrifft insgesamt etwa 9 Millionen Fahrzeuge, die in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft worden sein sollen. Es steht ein Vermögensschaden der Käufer in Höhe von insgesamt mehreren 100 Millionen Euro im Raum. Drei der Angeklagten wird eine Beteiligung an der Tat allerdings nicht für den gesamten Tatzeitraum, der sich von 2006 bis 2015 erstrecken soll, zur Last gelegt, so dass sich der Tatverdacht für diese Angeklagten auf entsprechend geringere Fahrzeugzahlen und Schadenssummen bezieht", so das Gericht.

Fast eine Million Euro Steuerschaden

Ein weiterer Vorwurf ist die Steuerhinterziehung, die etwa 6.800 Fahrzeuge betrifft, die fälschlicherweise nach "Euro 6" eingestuft sind. Diese Modelle haben zwischen 2011 und 2013 eine Kfz-Steuerbefreiung von jeweils bis zu 150 Euro erhalten. Entsprechend geht das Gericht von einem Steuerschaden von 820.000 Euro aus. Entsprechend wird hier ein besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung angenommen. Ein weiterer Tatvorwurf ist die mittelbare Falschbekundung unter anderem wegen der unrichtigen Angaben zur EU-Typzulassung. Einen Tatverdacht der Untreue sieht das das LG Braunschweig jedoch nicht. Der Termin für die Hauptversammlung wird noch bekannt gegeben.

Fazit

Jetzt kommt es zu einem öffentlichen Prozess, in dem Martin Winterkorn und vier weitere Mitarbeiter sich den Vorwürfen stellen müssen. Dass das Gericht hier sogar noch einen Schritt weiter geht, als die Staatsanwaltschaft ist bemerkenswert.