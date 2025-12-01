AMS Kongress
Verkehr

Türchen 1: Citizen Modern Chrono mit Eco-Drive

Adventskalender 2025: Türchen 1
So einfach gewinnen Sie den Citizen Modern Chrono

Im 1. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet auf Sie der Citizen Modern Chrono mit Eco-Drive – jetzt gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.12.2025
Adventskalender Citizen 1
Foto: Citizen

Der Citizen Modern Chrono mit grünem Zifferblatt ist das perfekte Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Die Strukturen erinnern an einen duftenden Waldboden mit Tannennadeln und bringen Spannung aufs Zifferblatt. Die Chronographenfunktion hilft beim Stoppen der Zeit, zum Beispiel wie lange es dauert, bis aus den liebevoll verpackten Geschenken ein wüster Papierhaufen geworden oder wann das letzte Weihnachtsplätzchen vom Teller verschwunden ist.

Außerhalb der Weihnachtszeit passt der sportlich urbane Chronograph sowohl ins Büro als auch zu den verschiedensten Freizeitaktivitäten, wobei seine Wasserdichtigkeit bis 10 bar und sein robustes Edelstahlgehäuse lang anhaltende Freude versprechen. Dank der von Citizen entwickelten Eco-Drive-Technologie nutzt die moderne Herrenuhr Lichtenergie (Sonne und Kunstlicht), um sich aufzuladen. Die Gangreserve beträgt dabei 270 Tage.

Zu gewinnen gibt es einen lässig-eleganten Citizen-Chronographen mit grün strukturiertem Zifferblatt und Eco-Drive-Antrieb.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie den Citizen Modern Chrono mit Eco-Drive gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.