Türchen 1: Citizen Modern Chrono mit Eco-Drive

Der Citizen Modern Chrono mit grünem Zifferblatt ist das perfekte Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Die Strukturen erinnern an einen duftenden Waldboden mit Tannennadeln und bringen Spannung aufs Zifferblatt. Die Chronographenfunktion hilft beim Stoppen der Zeit, zum Beispiel wie lange es dauert, bis aus den liebevoll verpackten Geschenken ein wüster Papierhaufen geworden oder wann das letzte Weihnachtsplätzchen vom Teller verschwunden ist.

Außerhalb der Weihnachtszeit passt der sportlich urbane Chronograph sowohl ins Büro als auch zu den verschiedensten Freizeitaktivitäten, wobei seine Wasserdichtigkeit bis 10 bar und sein robustes Edelstahlgehäuse lang anhaltende Freude versprechen. Dank der von Citizen entwickelten Eco-Drive-Technologie nutzt die moderne Herrenuhr Lichtenergie (Sonne und Kunstlicht), um sich aufzuladen. Die Gangreserve beträgt dabei 270 Tage.

Zu gewinnen gibt es einen lässig-eleganten Citizen-Chronographen mit grün strukturiertem Zifferblatt und Eco-Drive-Antrieb.

