Verkehr

Gewinnen Sie den Teufel BOOMSTER 4 im Adventskalender 2025

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 2
So einfach gewinnen Sie den neuen Teufel BOOMSTER 4

Im 2. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet ein Teufel BOOMSTER 4 auf den Gewinner. Der kompakte Bluetooth-Lautsprecher beeindruckt mit erstklassigem Sound und einer langen Akkulaufzeit. Jetzt teilnehmen und gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.12.2025
Als Favorit speichern
Teufel
Foto: Teufel

Der BOOMSTER 4 ist die neueste Generation des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers von Teufel. Er bietet eine verlängerte Akkulaufzeit, aktuelle Bluetooth-Technologie sowie den charakteristischen Teufel-Sound made in Berlin. Das stylische und zugleich kompakte Gehäuse vereint insgesamt fünf Treiber mit Dynamore®-Technologie für beeindruckenden Stereo-Sound und beste Sprachverständlichkeit. Mit an Bord sind ein DAB+ und FM-RDS-Radio sowie Bluetooth mit AAC und aptX™ HD für drahtlosen Musikgenuss.

Leidenschaft für guten Sound seit 1979: Das Berliner Unternehmen Teufel überzeugt seit über 45 Jahren mit hochwertigen Audio-Highlights und gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Stereo-Lautsprechern, Soundbars, Heimkino-Systemen, Bluetooth-Speakern, Kopfhörern und mehr. Und das mit allen Vorteilen beim Kauf direkt vom Hersteller.

Wie Sie den neuen Teufel BOOMSTER 4 gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Sie Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

