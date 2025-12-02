Gewinnen Sie den Teufel BOOMSTER 4 im Adventskalender 2025

Der BOOMSTER 4 ist die neueste Generation des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers von Teufel. Er bietet eine verlängerte Akkulaufzeit, aktuelle Bluetooth-Technologie sowie den charakteristischen Teufel-Sound made in Berlin. Das stylische und zugleich kompakte Gehäuse vereint insgesamt fünf Treiber mit Dynamore®-Technologie für beeindruckenden Stereo-Sound und beste Sprachverständlichkeit. Mit an Bord sind ein DAB+ und FM-RDS-Radio sowie Bluetooth mit AAC und aptX™ HD für drahtlosen Musikgenuss.

