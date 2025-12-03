Türchen 3: Smarte Wallbox AMTRON® 4You 510

AMTRON® 4You 510 von MENNEKES ist die flexible Ladelösung für Elektroautos – ideal für Privatnutzer, Dienstwagen und Haushalte mit Solaranlage. Die Wallbox bietet App-Steuerung, PV-Laden und wechselbare Front-Cover in 11 Farben.
Dank LED-Display, RFID, Fehlerstrom- und Blackout-Schutz ist das Laden sicher und komfortabel. AMTRON® 4You 510 lässt sich ins Heim-Energiemanagement integrieren und passt die Ladeleistung dynamisch an die verfügbare Solarenergie an.
Über die MENNEKES App steuern Sie den Ladevorgang, planen Ladezeiten und überwachen den Verbrauch. Dienstwagenfahrer profitieren von einfacher Abrechnung.
Klimaneutral in Deutschland produziert, unterstützt sie den ISO 15118-Standard und steht für nachhaltige Elektromobilität.
Highlights:
- PV-Laden
- App-Steuerung
- Sicherheit
- individuelle Farbwahl
- Integration ins Energiemanagement
Preis: 1.096,00 Euro inkl. MwSt. (UVP)
Weitere Informationen finden Sie hier.
Wie Sie die smarte Wallbox AMTRON® 4You 510 von MENNEKES gewinnen können?
Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.