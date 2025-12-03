AMS Kongress
Verkehr

Türchen 3: Smarte Wallbox AMTRON® 4You 510

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 03
Die smarte Wallbox AMTRON® 4You 510

Im 3. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet die smarte Wallbox AMTRON® 4You 510 auf den Gewinner!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.12.2025
Als Favorit speichern
Adventskalender mennekes_home_amtron_4you_500_solar_0644_mps
Foto: Mennekes

AMTRON® 4You 510 von MENNEKES ist die flexible Ladelösung für Elektroautos – ideal für Privatnutzer, Dienstwagen und Haushalte mit Solaranlage. Die Wallbox bietet App-Steuerung, PV-Laden und wechselbare Front-Cover in 11 Farben.

Dank LED-Display, RFID, Fehlerstrom- und Blackout-Schutz ist das Laden sicher und komfortabel. AMTRON® 4You 510 lässt sich ins Heim-Energiemanagement integrieren und passt die Ladeleistung dynamisch an die verfügbare Solarenergie an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Icon youtube

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Über die MENNEKES App steuern Sie den Ladevorgang, planen Ladezeiten und überwachen den Verbrauch. Dienstwagenfahrer profitieren von einfacher Abrechnung.

Klimaneutral in Deutschland produziert, unterstützt sie den ISO 15118-Standard und steht für nachhaltige Elektromobilität.

Highlights:

  • PV-Laden
  • App-Steuerung
  • Sicherheit
  • individuelle Farbwahl
  • Integration ins Energiemanagement

Preis: 1.096,00 Euro inkl. MwSt. (UVP)

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie die smarte Wallbox AMTRON® 4You 510 von MENNEKES gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

