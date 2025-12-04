Türchen 4: Casio Edifice EFK-100XPB-1AER Automatik-Uhr im Adventskalender gewinnen

Die Casio Edifice Kollektion vereint modernste Technologie mit sportlich-elegantem Design. Jede Uhr steht für Präzision, Dynamik und Innovation – inspiriert von der Welt des Motorsports. Mit hochwertigen Materialien, multifunktionalen Features und einer markanten Ästhetik ist Edifice der perfekte Begleiter für alle, die Wert auf Leistung und Stil legen.

Die EFK-100XPB ist die erste EDIFICE Uhr, bei der Zifferblatt und Gehäuse aus geschmiedetem Carbon gefertigt sind – einem Material, das auch in hochwertigen Sportwagen verwendet wird. Durch die Verwendung dieses hochmodernen Materials, das sowohl Festigkeit als auch geringes Gewicht bietet, fängt das Design die Weltanschauung von Sportwagen ein, die ständig nach immer höheren Leistungen streben, was in einem einzigartigen EDIFICE Stil zum Ausdruck kommt. Um einen ebenso leidenschaftlichen und dynamischen Antrieb wie bei Sportwagen zu ermöglichen, wurde ein mechanisches Uhrwerk mit einer Gangreserve von rund 40 Stunden und einer durchschnittlichen Ganggenauigkeit von -35 bis +45 Sekunden eingeführt. Der durchsichtige Gehäuseboden gibt den Blick auf das bewegte Uhrwerk frei und bietet den einzigartigen Charme einer mechanischen Uhr.