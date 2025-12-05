AMS Kongress
Verkehr

Türchen 5: Exklusives Buchpaket im Wert von 150 Euro

Adventskalender 2025: Türchen 5
Exklusives Buchpaket im Wert von 150 Euro

Im 5. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet ein exklusives Buchpaket im Wert von 150 Euro auf Sie – jetzt gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.12.2025
Als Favorit speichern
Adventskalender Motorbuch Paul Pietsch Verlage
Foto: Paul Pietsch Verlage

Die Paul Pietsch Verlage vereinen renommierte Imprints wie den Motorbuch Verlag, pietsch, Müller Rüschlikon, transpress und bucheli unter einem Dach. Mit über 1.500 lieferbaren Titeln bieten sie ein breites Spektrum an Sachbüchern, Bildbänden und Ratgebern rund um Mobilität, Technik und aktive Freizeitgestaltung.

Die Buchreihe MOTORLEGENDEN – Die Auto-Biographien entführt Leserinnen und Leser in die faszinierende Welt legendärer Fahrer, Marken und Modelle. Spannende Karrieren, einzigartige Fahrzeuge und unterhaltsame Anekdoten aus der Geschichte des Automobils machen jedes Buch zu einem Erlebnis.

Ein besonderes Highlight: Auch die automobilen Leinwandhelden werden in Szene gesetzt – inklusive legendärer Dialoge wie dem bekannten James-Bond-Zitat: "James, ist es denn wirklich nötig, so schnell zu fahren?" "Sogar öfter, als du denkst!"

Die meisten Bände stammen aus der Feder des bekannten Autors und Journalisten Dr. Siegfried Tesche, der mit seinem Titel Motorlegenden – The Beatles den Ehrenpreis des Motorworld Buchpreises 2023 in der Kategorie Biografie erhielt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie das exklusive Buchpaket MOTORLEGENDEN gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte checken Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

