Türchen 5: Exklusives Buchpaket im Wert von 150 Euro

Die Paul Pietsch Verlage vereinen renommierte Imprints wie den Motorbuch Verlag, pietsch, Müller Rüschlikon, transpress und bucheli unter einem Dach. Mit über 1.500 lieferbaren Titeln bieten sie ein breites Spektrum an Sachbüchern, Bildbänden und Ratgebern rund um Mobilität, Technik und aktive Freizeitgestaltung.

Die Buchreihe MOTORLEGENDEN – Die Auto-Biographien entführt Leserinnen und Leser in die faszinierende Welt legendärer Fahrer, Marken und Modelle. Spannende Karrieren, einzigartige Fahrzeuge und unterhaltsame Anekdoten aus der Geschichte des Automobils machen jedes Buch zu einem Erlebnis.

Ein besonderes Highlight: Auch die automobilen Leinwandhelden werden in Szene gesetzt – inklusive legendärer Dialoge wie dem bekannten James-Bond-Zitat: "James, ist es denn wirklich nötig, so schnell zu fahren?" "Sogar öfter, als du denkst!"

Die meisten Bände stammen aus der Feder des bekannten Autors und Journalisten Dr. Siegfried Tesche, der mit seinem Titel Motorlegenden – The Beatles den Ehrenpreis des Motorworld Buchpreises 2023 in der Kategorie Biografie erhielt.

Weitere Informationen finden Sie hier.