Adventskalender 2025: 14-tägige Probefahrt mit dem vollelektrischen Kia EV5

Kia ist ein Mobilitätsanbieter mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen zu schaffen. Seit über 80 Jahren bringt das Unternehmen die Automobilbranche voran und gilt heute als ein Vorreiter bei der Popularisierung elektrifizierter und batteriebetriebener Fahrzeuge. Der Markenslogan "Movement that inspires" verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.

Der neue Kia EV5 ist ein moderner, kompakter Elektro-SUV, der Raumkomfort, Effizienz und neueste Technologie vereint. Das Modell basiert auf der E-GMP-Plattform und wurde speziell auf die Anforderungen europäischer Fahrerinnen und Fahrer zugeschnitten. Der EV5 ist mit Frontantrieb und einer 81,4-kWh-Batterie ausgestattet, die Reichweiten von bis zu 530 Kilometern ermöglicht. Mit 150 kW Ladeleistung lässt sich der Akku in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

Im Innenraum überzeugt der EV5 mit einem großzügigen, loungeartigen Flair, hochwertigen Materialien und einer völlig ebenen, bis zu zwei Meter langen Ladefläche, die durch Umklappen der Rücksitzlehne entsteht. Das neue ccNC-Infotainmentsystem mit Panoramadisplay, Over-the-Air-Updates, KI-Sprachassistent, Fingerabdruckerkennung und modernsten Fahrerassistenzsystemen sorgt für Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau.

Mit seiner kraftvollen, kantigen Silhouette und der markanten "Star Map”-Lichtsignatur verkörpert der Kia EV5 die Kia-Designphilosophie "Opposites United". Er steht für elektrische Freiheit ohne Kompromisse – gemacht für Familien, Pendler und Entdecker, die Mobilität neu denken möchten.

*Kia EV5, 81,4-kWh-Batterie, Stand 10/2025 (Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): folgende Werte jeweils für 19-/18-Zoll-Räder: Stromverbrauch kombiniert 17,1/16,9 kWh/100 CO₂-Emission kombiniert 0/0 g/km; CO₂-Klasse A/A. Reichweite gewichtet (max., 19-/18-Zoll-Räder): 520/530 km.

Kia EV5 GT-Line, 81,4-kWh-Batterie, Stand 10/2025 (Strom/Reduktionsgetriebe); 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 17,8 kWh/100 CO₂-Emission kombiniert 0 g/km; CO₂-Klasse A. Reichweite gewichtet (max.): 505 km.

**KIA übernimmt zusätzlich Ladekosten für das benannte Fahrzeug in Höhe von bis zu 150,00 Euro. Die Abrechnung erfolgt nachträglich gegen Vorlage entsprechender Ladebelege des Gewinners direkt gegenüber KIA. Diese können bis drei Monate nach Ende der Fahrzeugüberlassung an folgende Adresse geschickt werden: Kia Deutschland GmbH, Presseabteilung, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main ODER bei ausschließlich digitalen Ladebelegen an kia@kruger-media.de.

***Der genaue Zeitraum der Fahrzeugüberlassung, ist nach Verfügbarkeit der Fahrzeuge und nach Rücksprache mit dem Gewinner durch KIA zu bestimmen. Der Gewinn ist ab März 2026 einlösbar und bis Ende 2026 einzulösen.