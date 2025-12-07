AMS Kongress
Verkehr

Türchen 7: Nintendo-Set im Wert von 570 Euro

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 7
Nintendo-Set im Wert von 570 Euro

Im 7. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet ein Set, bestehend aus Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch 2 Kamera + Mario Kart World im Wert von 570 Euro, auf Sie!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.12.2025
Als Favorit speichern
Adventskalender Nintendo
Foto: Nintendo

Mit der neuen Nintendo Switch 2 erlebst du Gaming flexibel zuhause oder unterwegs – mit verbesserter Grafik, hoher Performance und noch mehr Möglichkeiten. Dank der optionalen USB-C-Kamera kannst du über CameraPlay dein Gesicht während der Spiele sehen und über GameChat mit Freunden in Echtzeit kommunizieren.

Adventskalender 2025 Nintendo
Nintendo

Mario Kart World, exklusiv für die Nintendo Switch 2, öffnet eine riesige, nahtlos vernetzte Welt. Hier rast du über grüne Ebenen, bunte Städte, offene Gewässer und alles dazwischen. Erkunde neue Tricks wie den Powersprung, nutze Items wie den Mega-Pilz und lerne neue Charaktere wie die Kuh kennen. Wähle zwischen der spannenden K.-o.-Tour oder dem Freien Fahren, entdecke Missionen und Geheimnisse und genieße den Mehrspielermodus – lokal bis zu 8 Spieler:innen, online bis zu 24.

Adventskalender 2025 Nintendo
Nintendo

Erlebe rasante Rennen, strategisches Driften und die Freude, mit Freunden und Familie in einer großen Welt unterwegs zu sein. Mit der Nintendo Switch 2 + Kamera + Mario Kart World wartet ein Weihnachtsgeschenk, das Abenteuer, Geschwindigkeit und Spaß vereint.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie das Nintendo-Set im Wert von 570 Euro gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.

