Türchen 7: Nintendo-Set im Wert von 570 Euro

Mit der neuen Nintendo Switch 2 erlebst du Gaming flexibel zuhause oder unterwegs – mit verbesserter Grafik, hoher Performance und noch mehr Möglichkeiten. Dank der optionalen USB-C-Kamera kannst du über CameraPlay dein Gesicht während der Spiele sehen und über GameChat mit Freunden in Echtzeit kommunizieren.

Mario Kart World, exklusiv für die Nintendo Switch 2, öffnet eine riesige, nahtlos vernetzte Welt. Hier rast du über grüne Ebenen, bunte Städte, offene Gewässer und alles dazwischen. Erkunde neue Tricks wie den Powersprung, nutze Items wie den Mega-Pilz und lerne neue Charaktere wie die Kuh kennen. Wähle zwischen der spannenden K.-o.-Tour oder dem Freien Fahren, entdecke Missionen und Geheimnisse und genieße den Mehrspielermodus – lokal bis zu 8 Spieler:innen, online bis zu 24.

Erlebe rasante Rennen, strategisches Driften und die Freude, mit Freunden und Familie in einer großen Welt unterwegs zu sein. Mit der Nintendo Switch 2 + Kamera + Mario Kart World wartet ein Weihnachtsgeschenk, das Abenteuer, Geschwindigkeit und Spaß vereint.

