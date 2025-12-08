Türchen 8: Citizen L Damenuhr

Die Damenuhr Citizen L avanciert durch ihr elegantes und zeitloses Design zum stilvollen Allrounder. Die Edelstahluhr mit weißem Zifferblatt spielt mit blauen Akzenten – Zeiger und Krone – und zeigt ihre Stärke im Verborgenen: Sie ist mit dem von Citizen entwickelten, innovativen Eco-Drive-Werk ausgestattet, das seine Energie über Tages- und künstliches Licht bezieht. Die Batterie-Entladungsanzeige gibt Auskunft über den Ladestand, die Gangreserve beträgt 180 Tage.