Verkehr

Türchen 8: Citizen L Damenuhr

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 8
So einfach gewinnen Sie die Damenuhr Citizen L

Im 8. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet auf Sie die Damenuhr Citizen L – jetzt gewinnen!

08.12.2025
Als Favorit speichern
Adventskalender Citizen Damenuhr
Foto: Citizen

Die Damenuhr Citizen L avanciert durch ihr elegantes und zeitloses Design zum stilvollen Allrounder. Die Edelstahluhr mit weißem Zifferblatt spielt mit blauen Akzenten – Zeiger und Krone – und zeigt ihre Stärke im Verborgenen: Sie ist mit dem von Citizen entwickelten, innovativen Eco-Drive-Werk ausgestattet, das seine Energie über Tages- und künstliches Licht bezieht. Die Batterie-Entladungsanzeige gibt Auskunft über den Ladestand, die Gangreserve beträgt 180 Tage.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie die Damenuhr Citizen L gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

