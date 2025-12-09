Türchen 9: traser swiss h3 watches P67 Diver Automatic Green

Das Berner Uhrenhaus traser steht seit Jahrzehnten für kompromisslose Funktionalität, robuste Einsatzuhren und eine eigens entwickelte Selbstleuchttechnologie, die unter allen Bedingungen verlässliche Sichtbarkeit garantiert. Mit diesem Anspruch stellt die Marke Zeitmesser für Menschen her, die echte Herausforderungen suchen und absolute Zuverlässigkeit verlangen.

Die P67 Diver Automatic mit grünem Zifferblatt und farblich passendem Kautschukband verkörpert diesen Anspruch in Perfektion. Starke Strömungen, eisige Temperaturen und wechselnde Druckverhältnisse: Keine Situation ist dieser Taucheruhr zu extrem. Ausgestattet mit der hauseigenen Selbstleuchttechnologie trigalight sorgt sie selbst in völliger Dunkelheit für eine konstante, unabhängige Ablesbarkeit. Ihr robustes Gehäuse mit einem Durchmesser von 46 Millimetern, die widerstandsfähige Keramiklünette mit lumineszierendem Glasdichtungsring und das antireflektierende Saphirglas schützen das präzise Schweizer Automatikwerk zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Mit einer Wasserdichtigkeit von 50 bar/500 Meter und einem integrierten Heliumventil ist sie sowohl für kristallklare Bergseen als auch für tiefste Druckzonen gerüstet. Die einseitig drehbare, ergonomisch profilierte Lünette lässt sich selbst mit Tauchhandschuhen exakt justieren. Das grüne Kautschukarmband sitzt sicher am Handgelenk und eignet sich dank hoher Strapazierfähigkeit perfekt für anspruchsvolle Einsätze unter Wasser.

Gekrönt wird der Zeitmesser von der Gravur eines silbernen Leuchtfischs auf dem Gehäuseboden – ein Symbol für das, was die P67 Diver Automatic auszeichnet: absolute Zuverlässigkeit und konstante Ablesbarkeit in jeder Tiefe.

Weitere Informationen finden Sie hier!