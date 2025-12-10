Türchen 10: 3 Einkaufsgutscheine von MAC

Schon gewusst? Die Never Fade von MAC ist die perfekte Mischung aus Raw Denim Coolness und Alltagstauglichkeit. Endlich ein authentischer Denim, der Style hat, aber keine blauen Spuren auf hellen Autositzen hinterlässt – egal, wie lange die Fahrt dauert. Sitzen, lenken, cruisen: Diese Jeans macht alles mit und bleibt immer perfekt.
Mit ihrem ergonomischen Schnitt, der hohen Elastizität und smarten Details wie tiefen Taschen und dehnbarem Bund sitzt sie wie angegossen – ob beim Gasgeben auf der Landstraße oder beim entspannten City-Drive. Urban, sportiv, souverän: Die Never Fade ist ein Statement für Männer, die Stil und Performance kombinieren.
Heute gibt es 3 x 120 Euro-Einkaufsgutscheine von MAC Jeans zu gewinnen.
Weitere Informationen zur MAC Jeans finden Sie hier.
Wie Sie einen der drei 120 Euro-Einkaufsgutscheine von MAC Jeans gewinnen können?
Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.