Türchen 11: Modellbausätzen des Lamborghini Revuelto von Revell

Der Lamborghini Revuelto markiert den Beginn einer neuen Ära für die legendäre Marke aus Sant’Agata Bolognese. Als erster Hybrid-Supersportwagen von Lamborghini kombiniert er einen neu entwickelten V12-Saugmotor mit drei Elektromotoren zu einer beeindruckenden Systemleistung von 1.015 PS. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h verkörpert der Revuelto pure Kraft, modernste Technologie und visionäres Design – ein Fahrzeug, das Leistung, Effizienz und Emotion auf einzigartige Weise vereint.

Revell Der V12-Saugmotor im Maßstab 1:24.

Auf dieser außergewöhnlichen Vorlage basiert das Modelset von Revell im Maßstab 1:24. Mit 101 präzise gefertigten Einzelteilen entsteht ein detailgetreues, aber dennoch absolut einsteigerfreundliches Build + Paint Modell des Hybrid-Supersportwagens mit einer Länge von 208 mm. Der Bausatz bietet eine ideale Balance aus einfacher Montage und realistischem Aufbauerlebnis und ist damit perfekt für alle, die sich erstmals an den Modellbau herantasten oder ihre Sammlung um ein modernes Highlight erweitern möchten. Benötigtes Basiszubehör wie Kleber und Farben sind bereits im Modelset erhalten.

Revell Das Cockpit des Lamborghini Revuelto von Revell.

Das Modell überzeugt durch zahlreiche authentische Details: Basierend auf neuen Formen bildet es die markante Linienführung des Originals exakt nach. Der mehrteilige V12-Motor verleiht dem Nachbau technische Tiefe, während die beiliegenden Abziehbilder mit Kennzeichen aus neun Ländern (D, A, CH, GB, NL, B, F, I, USA) internationale Vielfalt ermöglichen. So entsteht ein Modell, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch die Innovationskraft des echten Lamborghini Revuelto widerspiegelt.

Ein Meilenstein in der Welt der Supersportwagen als faszinierender Einsteigerbausatz: Der Lamborghini Revuelto von Revell bringt die Faszination modernster Hybridtechnologie und italienischer Ingenieurskunst direkt auf den Basteltisch.

Weitere Informationen finden Sie hier.