Verkehr

Türchen 11: Modellbausätzen des Lamborghini Revuelto von Revell

Adventskalender 2025: Türchen 11
6 Modellbausätze des Lamborghini Revuelto von Revell

Im 11. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet eines von sechs Modellbausätzen des Lamborghini Revuelto von Revell auf Sie – jetzt gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.12.2025
Adventskalender Revell
Foto: Revell

Der Lamborghini Revuelto markiert den Beginn einer neuen Ära für die legendäre Marke aus Sant’Agata Bolognese. Als erster Hybrid-Supersportwagen von Lamborghini kombiniert er einen neu entwickelten V12-Saugmotor mit drei Elektromotoren zu einer beeindruckenden Systemleistung von 1.015 PS. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h verkörpert der Revuelto pure Kraft, modernste Technologie und visionäres Design – ein Fahrzeug, das Leistung, Effizienz und Emotion auf einzigartige Weise vereint.

Adventskalender Revell
Revell

Der V12-Saugmotor im Maßstab 1:24.

Auf dieser außergewöhnlichen Vorlage basiert das Modelset von Revell im Maßstab 1:24. Mit 101 präzise gefertigten Einzelteilen entsteht ein detailgetreues, aber dennoch absolut einsteigerfreundliches Build + Paint Modell des Hybrid-Supersportwagens mit einer Länge von 208 mm. Der Bausatz bietet eine ideale Balance aus einfacher Montage und realistischem Aufbauerlebnis und ist damit perfekt für alle, die sich erstmals an den Modellbau herantasten oder ihre Sammlung um ein modernes Highlight erweitern möchten. Benötigtes Basiszubehör wie Kleber und Farben sind bereits im Modelset erhalten.

Adventskalender Revell
Revell

Das Cockpit des Lamborghini Revuelto von Revell.

Das Modell überzeugt durch zahlreiche authentische Details: Basierend auf neuen Formen bildet es die markante Linienführung des Originals exakt nach. Der mehrteilige V12-Motor verleiht dem Nachbau technische Tiefe, während die beiliegenden Abziehbilder mit Kennzeichen aus neun Ländern (D, A, CH, GB, NL, B, F, I, USA) internationale Vielfalt ermöglichen. So entsteht ein Modell, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch die Innovationskraft des echten Lamborghini Revuelto widerspiegelt.

Ein Meilenstein in der Welt der Supersportwagen als faszinierender Einsteigerbausatz: Der Lamborghini Revuelto von Revell bringt die Faszination modernster Hybridtechnologie und italienischer Ingenieurskunst direkt auf den Basteltisch.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie eines von sechs Modellbausätzen des Lamborghini Revuelto gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

