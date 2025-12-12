AMS Kongress
Verkehr

Türchen 12: kfzteile24 stellt ein Werkstattset der Firma f.becker im Wert von ca. 500 Euro

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 12
kfzteile24 verlost ein f.becker Werkstattset im Wert von ca. 500 €

Im 12. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport verlost kfzteile24 ein Werkstattset der Firma f.becker im Wert von ca. 500 Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.12.2025
Als Favorit speichern
kfzteile24
Foto: kfzteile24

kfzteile24, Deutschlands bekannteste Marke für Autoteile und Kfz-Zubehör, verlost unter allen Teilnehmenden ein Werkstattset der Firma f.becker im Wert von ca. 500 Euro. kfzteile24 ist mit über 4 Mio. Kfz-Teilen und Autozubehör einer der größten deutschen Online-Shops für Autoteile aller gängigen Automarken. Mit 30 Tagen Rückgaberecht und schneller Lieferung macht kfzteile24 tägliche Mobilität möglich.

Das Werkstattset beinhaltet:

Mit f. becker ist man bestens ausgestattet. Vor 15 Jahren hat sich f.becker zum Ziel gesetzt, hochwertige Kfz-Teile zu fairen Preisen anzubieten. Heute vertrauen Werkstätten, Händler und Autofahrer in ganz Deutschland auf die geprüfte Qualität – mit über 60.000 Produkten im Sortiment und einem Team, das hinter jedem Teil steht.

Weitere Informationen finden Sie hier!

Wie Sie das Werkstattset der Firma f.becker im Wert von ca. 500 Euro gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

