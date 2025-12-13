Türchen 13: Carrera DIGITAL 132 „Race of the Champions“ Set

Hautnah erleben: Die Formel-1-Duelle zwischen Verstappen und Pérez Mit dem Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions" Set können Fans die spannenden Rennmomente zwischen Max Verstappen und Sergio Perez aus der Formel-1-Saison 2024 hautnah in den eigenen vier Wänden erleben. Auf der 7,3 Meter langen Strecke treffen die detailgetreuen Red Bull Racing RB20 "M. Verstappen, No.1" und "S. Perez, No.11" in actionreichen Kopf-an-Kopf-Duellen aufeinander.

Dank der WIRELESS 2.0 Handreglern erleben Rennpiloten maximale Freiheit und präzise Steuerung. Bis zu 6 Fahrer gleichzeitig kämpfen hier um den Platz auf dem Treppchen – adrenalingeladene Momente garantiert. Der Nervenkitzel, jede Sekunde auf der Strecke zu erkämpfen, und die Spannung eines echten Formel-1-Rennens werden greifbar – auch ohne in einem Cockpit zu sitzen. Ein Muss für alle Formel-1-Fans, die die Rivalität zwischen Verstappen und Perez hautnah erleben möchten.

Weitere Informationen finden Sie hier.