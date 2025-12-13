AMS Kongress
Verkehr

Türchen 13: Carrera DIGITAL 132 „Race of the Champions“ Set

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 13
So gewinnen Sie ein Carrera DIGITAL 132 Formel 1 Set

Im 13. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet auf Sie das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions" Set – jetzt gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.12.2025
Als Favorit speichern
Carrera
Foto: Carrera

Hautnah erleben: Die Formel-1-Duelle zwischen Verstappen und Pérez Mit dem Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions" Set können Fans die spannenden Rennmomente zwischen Max Verstappen und Sergio Perez aus der Formel-1-Saison 2024 hautnah in den eigenen vier Wänden erleben. Auf der 7,3 Meter langen Strecke treffen die detailgetreuen Red Bull Racing RB20 "M. Verstappen, No.1" und "S. Perez, No.11" in actionreichen Kopf-an-Kopf-Duellen aufeinander.

Dank der WIRELESS 2.0 Handreglern erleben Rennpiloten maximale Freiheit und präzise Steuerung. Bis zu 6 Fahrer gleichzeitig kämpfen hier um den Platz auf dem Treppchen – adrenalingeladene Momente garantiert. Der Nervenkitzel, jede Sekunde auf der Strecke zu erkämpfen, und die Spannung eines echten Formel-1-Rennens werden greifbar – auch ohne in einem Cockpit zu sitzen. Ein Muss für alle Formel-1-Fans, die die Rivalität zwischen Verstappen und Perez hautnah erleben möchten.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie das Carrera DIGITAL 132 "Race of the Champions" Set gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

