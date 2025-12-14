AMS Kongress
Verkehr

Türchen 14: Citizen Eco-Drive-Funkuhr

Adventskalender 2025: Türchen 14
So einfach gewinnen Sie die Funkuhr von Citizen

Im 14. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet auf Sie die Citizen Eco-Drive-Funkuhr – jetzt gewinnen!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.12.2025
Adventskalender Citizen 14
Foto: Citizen

Mit dieser Uhr sind Sie auf der Welt zuhause! Die Citizen Eco-Drive-Funkuhr sieht nicht nur edel aus, sondern besticht auch durch raffinierte Features. Dank des Radio controlled Eco-Drive-Werks empfängt das coole Herrenmodell weltweit die Signale von Atomuhren und präsentiert neben der Weltzeit auch einen ewigen Kalender. Angst vor einer leeren Batterie brauchen Sie dabei nicht zu haben: Die von Citizen entwickelte Eco-Drive-Technologie lädt die Uhr durch die Energie des natürlichen und künstlichen Lichts von allein wieder auf. Wann es wieder Zeit wird, etwas Sonne zu tanken, verrät die Energiereserveanzeige. Spoiler: Die Gangreserve beträgt 180 Tage, die Dunkelgangreserve sogar 2,5 Jahre ohne Batteriewechsel!

Wer glaubt, die Funkuhr mit klassisch elegantem Zifferblatt und Mondphasenanzeige sei nur etwas fürs Büro, der täuscht. Citizen gibt mit dieser Uhr ein äußerst robustes und zuverlässiges Modell an die Hand, das durch antimagnetische Technik und Stoßerkennung überzeugt. Ausgestattet mit einem kratzfestem Saphirglas und einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar, wird die Eco-Drive-Funkuhr zum Begleiter, der auch mal ein Abenteuer mitmacht.

Die Funkuhr misst 42 Millimeter im Durchmesser und wird einmal in der Variante mit weißem Zifferblatt und Lederband verlost.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie die Citizen Eco-Drive-Funkuhr gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

