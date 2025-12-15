Türchen 15: Seiko Clocks Wecker und Wanduhr

Der Seiko Clocks Wecker QHL062Y bringt das Flair großer Leichtathletikstadien direkt auf Ihren Nachttisch und sorgt dafür, dass wir auch in der festlichen Adventszeit keinen Moment verpassen. Das leuchtende Gelb und das sportliche LCD-Display ist inspiriert von Seikos Engagement als offizieller Zeitmesser bei großen internationalen Wettkämpfen. Aber er ist nicht nur ein Stück Sportgeschichte im Miniaturformat (17,6 x 7,6 x 4,2 cm), sondern sorgt mit Alarm, Schlummerfunktion, Timer und Stoppuhr für den perfekten Start in den Tag. Kein Schnickschnack, einfach gutes Timing in Bestform. Dieser Seiko Clocks Wecker läuft auch zuverlässig, wenn alles andere stillsteht. Und macht aus jeder Sekunde ein kleines Stück Weihnachtsvorfreude.

Der Takt der Legenden jetzt an Ihrer Wand. Die Seiko Clocks Wanduhr QXA823S bringt das Design des ikonischen Speedtimers von der Rennstrecke direkt ins Wohnzimmer und erinnert an die großen Momente der Seiko Sportzeitmessung. Das markante Zifferblatt im klassisch-cleanen Panda-Look greift die Ästhetik legendärer Chronographen auf und verbindet sie mit zeitloser Eleganz. Mit 33 cm Durchmesser ist sie ein echter Blickfang und zeigt wortwörtlich Schwarz auf Weiß, wie prägnant Zeit aussehen kann. Und dank der Thermometeranzeige behält man immer den Überblick, ob drinnen Winterwärme oder frostige Frische herrscht. Die Seiko Clocks Wanduhr QXA823S bringt einen Hauch von Dynamik an jede Wand, auch in der entschleunigten, ruhigen Weihnachtszeit.

