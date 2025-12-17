Türchen 17: Citizen Promaster Diver Automatic

Taucheruhren sind längst nicht mehr nur eine begehrte Uhrenkategorie für Wassersportler, sondern werden auch an Land gern gezeigt und getragen. Die Citizen Promaster Diver Automatic spielt ihre Stärken sowohl unter als auch über Wasser gekonnt aus. Mit allen Features einer Taucheruhr ausgestattet und wasserdicht bis 200 Meter, überzeugt sie an der Oberfläche durch ihr cooles Design. Die dunkelgrüne Lünette mit Farbverlauf zieht den Blick in die Tiefe, die markanten Zacken sorgen für Griffigkeit und wurden vom Fugu, dem japanischen Kugelfisch, inspiriert. Der Dunkelheit der Tiefe wird durch kräftige Leuchtzeiger und -indizes entgegengewirkt.

Die elegante Sportuhr wird von einem Automatikwerk angetrieben und verfügt über eine Gangreserve von 42 Stunden. Sie vereint ein klassisches, sportliches Design mit modernen Zügen. Wer die Herrenuhr gern verschenken möchte, wird sich über die Verpackung freuen: Die neu gestaltete Promaster Diver Automatic wird in einer exklusiven Sammler-Tauchflaschenbox geliefert.

Weitere Informationen finden Sie hier.