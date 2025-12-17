AMS Kongress
Verkehr

Türchen 17: Citizen Promaster Diver Automatic

Adventskalender 2025: Türchen 17
So einfach gewinnen Sie die Citizen-Taucheruhr

Im 17. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet auf Sie die Citizen Promaster Diver Automatic – jetzt gewinnen!

Veröffentlicht am 17.12.2025
Adventskalender Citizen 17
Foto: Citizen

Taucheruhren sind längst nicht mehr nur eine begehrte Uhrenkategorie für Wassersportler, sondern werden auch an Land gern gezeigt und getragen. Die Citizen Promaster Diver Automatic spielt ihre Stärken sowohl unter als auch über Wasser gekonnt aus. Mit allen Features einer Taucheruhr ausgestattet und wasserdicht bis 200 Meter, überzeugt sie an der Oberfläche durch ihr cooles Design. Die dunkelgrüne Lünette mit Farbverlauf zieht den Blick in die Tiefe, die markanten Zacken sorgen für Griffigkeit und wurden vom Fugu, dem japanischen Kugelfisch, inspiriert. Der Dunkelheit der Tiefe wird durch kräftige Leuchtzeiger und -indizes entgegengewirkt.

Die elegante Sportuhr wird von einem Automatikwerk angetrieben und verfügt über eine Gangreserve von 42 Stunden. Sie vereint ein klassisches, sportliches Design mit modernen Zügen. Wer die Herrenuhr gern verschenken möchte, wird sich über die Verpackung freuen: Die neu gestaltete Promaster Diver Automatic wird in einer exklusiven Sammler-Tauchflaschenbox geliefert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie Sie die Citizen Promaster Diver Automatic gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

