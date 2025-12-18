AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr

Türchen 18: M2 Seven Seas von Tutima Glashütte im Wert von 1.900 €

Anzeige

Adventskalender 2025: Türchen 18
M2 Seven Seas von Tutima Glashütte im Wert von 1.900 €

Im 18. Türchen des Adventskalenders 2025 von auto motor und sport wartet die M2 Seven Seas von Tutima Glashütte im Wert von 1.900 € auf einen Gewinner!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.12.2025
Als Favorit speichern
Adventskalender Tutima Glashütte
Foto: Tutima Glashütte

Tutima Glashütte ist eine familiengeführte deutsche Uhrenmanufaktur mit Sitz am Gründungsstandort in Glashütte und in Ganderkesee bei Bremen. Der Markenname leitet sich von dem lateinischen Wort "tutus" für "sicher, geschützt" ab und bezieht sich auf die Belastbarkeit, mit der sich die Armbanduhren von Tutima Glashütte seit 1927 einen Ruf machen. Die zu gewinnende M2 Seven Seas zeichnet sich durch ihr Automatikwerk Kal. Tutima 330, ihr Gehäuse aus Reintitan, 50 atm, die einseitig drehbare Lünette und ihr Saphirglas aus. Zudem sind Krone und Boden verschraubt, sie verfügt über ein Kautschuk-/Textilband und hat einen Durchmesser von 44 mm bei einer Höhe von 13 mm.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie hier.

Wie Sie die M2 Seven Seas von Tutima Glashütte im Wert von 1.900 € gewinnen können?

Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink.

Das könnte Sie auch interessieren