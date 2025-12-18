Türchen 18: M2 Seven Seas von Tutima Glashütte im Wert von 1.900 €

Tutima Glashütte ist eine familiengeführte deutsche Uhrenmanufaktur mit Sitz am Gründungsstandort in Glashütte und in Ganderkesee bei Bremen. Der Markenname leitet sich von dem lateinischen Wort "tutus" für "sicher, geschützt" ab und bezieht sich auf die Belastbarkeit, mit der sich die Armbanduhren von Tutima Glashütte seit 1927 einen Ruf machen. Die zu gewinnende M2 Seven Seas zeichnet sich durch ihr Automatikwerk Kal. Tutima 330, ihr Gehäuse aus Reintitan, 50 atm, die einseitig drehbare Lünette und ihr Saphirglas aus. Zudem sind Krone und Boden verschraubt, sie verfügt über ein Kautschuk-/Textilband und hat einen Durchmesser von 44 mm bei einer Höhe von 13 mm.