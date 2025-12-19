Türchen 19: Satz Bridgestone Premiumreifen im Wert von rund 1.000 Euro

Das japanische Hightech-Unternehmen schafft mit seinen leistungsstarken Premiumprodukten seit über 90 Jahren an der Stelle Vertrauen, wo es am meisten darauf ankommt: Dort, wo das Fahrzeug die Straße berührt. Dabei stehen für Bridgestone echte Lösungen für die tatsächlichen Probleme, mit denen Autofahrer tagtäglich konfrontiert sind, im Mittelpunkt.

Bei der Entwicklung neuer Produkte und Mobilitätslösungen verbindet Bridgestone die Expertise aus dem Reifensektor mit Spitzenleistungen in Forschung & Entwicklung und digitaler Kompetenz. Die Performance des leistungsstarken Portfolios spricht für sich – was regelmäßig und zuletzt in der aktuellen Testsaison von unabhängigen Experten bestätigt wird: Die Bridgestone Premiumprodukte überzeugen mit Top-Resultaten und Testsiegen.

Für die kalten Tage bietet der Premiumhersteller seinen Winter-Hero Bridgestone Blizzak 6 an. Er überzeugt mit starkem Grip auf Schnee, kurzen Bremswegen bei Nässe und einer deutlich längeren Laufleistung im Vergleich zum Vorgängermodell, dem vielfachen Testsieger Blizzak LM005.

Der Bridgestone Turanza 6 ist das Produkthighlight für den Sommer. Mit erstklassigem Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn, seiner verbesserten Laufleistung sowie der optimierten Energieeffizienz können sommerliche Touren sorglos und komfortabel gestartet werden.

Das leistungsstarke Portfolio wird mit einem Ganzjahresprofil komplettiert: Der Premiumhersteller bietet den herausragenden Bridgestone Turanza All Season 6 für zuverlässige Performance an 365 Tagen im Jahr.

Alle Bridgestone Premiumreifen der neuen Generation sind mit der exklusiven Enliten Technologie ausgestattet, die für mehr Effizienz sorgt und den Reifen für alle Antriebsarten – von Verbrennern bis zu Elektrofahrzeugen – prädestiniert.

