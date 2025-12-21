Türchen 21: Citizen Tsuyosa

Heute gibt es eine Herrenuhr von Citizen zu gewinnen. Die Tsuyosa mit einem Gehäusedurchmesser von 40 Millimetern schmiegt sich kraftvoll ans Handgelenk und kommt als sportlich-elegante Dresswatch mit Automatikwerk daher. Das klassisch minimalistische Erscheinungsbild wird durch das fein strukturierte Zifferblatt im Guilloche-Stil aufgebrochen. Für hohen Tragekomfort sorgen das mehrgliedrige Edelstahlarmband und die schlanke Silhouette, die durch die Krone auf ungewohnter Vier-Uhr-Position betont wird. Technikliebhaber können sich auf einen Blick auf das neue Werk Kaliber 8310 freuen, der durch den Glasboden freigegeben wird.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Wie Sie die Herrenuhr von Citizen gewinnen können?
Füllen Sie einfach das folgende Formular mit Ihren Daten aus und schon sind Sie im Lostopf. Bitte überprüfen Sie anschließend Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen Ihre Teilnahme per Klick auf den Bestätigungslink. Der glückliche Gewinner wird dann von uns benachrichtigt.