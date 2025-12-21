Türchen 21: Citizen Tsuyosa

Heute gibt es eine Herrenuhr von Citizen zu gewinnen. Die Tsuyosa mit einem Gehäusedurchmesser von 40 Millimetern schmiegt sich kraftvoll ans Handgelenk und kommt als sportlich-elegante Dresswatch mit Automatikwerk daher. Das klassisch minimalistische Erscheinungsbild wird durch das fein strukturierte Zifferblatt im Guilloche-Stil aufgebrochen. Für hohen Tragekomfort sorgen das mehrgliedrige Edelstahlarmband und die schlanke Silhouette, die durch die Krone auf ungewohnter Vier-Uhr-Position betont wird. Technikliebhaber können sich auf einen Blick auf das neue Werk Kaliber 8310 freuen, der durch den Glasboden freigegeben wird.