Türchen 23: Sonos Home Theater Setup im Wert von 2.356 Euro

Mit Sonos klingt die Weihnachtszeit noch besser. Das Home Theater Setup hebt die schönsten Weihnachtsfilme auf ein ganz neues Level.

Die Sonos Arc Ultra ist mehr als nur eine Soundbar – sie verwandelt das Wohnzimmer in ein echtes Heimkino. Mit Dolby Atmos und kristallklarer Klangqualität klingen Lieblingsfilme, Weihnachtsklassiker und festliche Playlists noch besser. Ihre schlanke, elegante Bauweise fügt sich perfekt in jede Wohnumgebung ein und macht die Arc Ultra zum stilvollen Highlight unter dem Weihnachtsbaum.

Ob emotionale Szenen oder kraftvolle Action-Momente – dank präziser Sprachverbesserung und dynamischer Klangtechnologie sorgt die Arc Ultra für ein atemberaubendes Hörerlebnis. Gesteuert wird sie ganz intuitiv: per Sprachbefehl, App oder direkt über Ihre TV-Fernbedienung. Zusammen mit zwei Era 100 als Rear-Speaker lässt sich der Sound deutlich aus jeder Richtung wahrnehmen und der kraftvolle Sub 4 sorgt für mehr Bass und Tiefe.

In Kombination mit weiteren Sonos Produkten lässt sich ein kabelloses Soundsystem im gesamten Haus schaffen – für Weihnachtsstimmung in jedem Raum.

Ein Geschenk für alle, die Perfektion in Klang und Design suchen. Weihnachten klingt dieses Jahr einfach besser.

Das Sonos Home Theater Setup besteht aus:

1x Arc Ultra

2x Era 100

1x Sub 4

alles in schwarz

Preis: 2.356 Euro (UVP) Weitere Informationen finden Sie hier!