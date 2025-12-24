Adventskalender 2025: Armbanduhr 104 Klassik 12 von Sinn Spezialuhren

Die Käufer von SINN-Uhren sind echte Überzeugungstäter. Dazu zählen Menschen, die eine hohe Affinität zur Technik besitzen. Sie sind davon fasziniert, wie Sinn Spezialuhren Lösungen u. a. für Magnetfeldschutz und Kratzfestigkeit findet. Dazu gehören aber auch Menschen, die sich unbedingt auf ihre Uhr verlassen müssen wie Taucher, Piloten oder die maritime Einheit der GSG 9. Die Zeitmesser sind seit 1961 ein Sinnbild für Ästhetik und Wertigkeit und bilden eine Symbiose von Ingenieurskunst und handwerklichem Können.

Klassische Formensprache trifft auf funktionales Design: Die 104 Klassik 12 steht für individuellen Stil mit erstklassiger Ausstattung. Im Zentrum steht die dezentrale Sekunde, inszeniert auf einem chamoisfarbenen Sekundenzifferblatt. Der unverlierbare, stundenweise rastende Fliegerdrehring mit Keramikeinlage erlaubt die Anzeige einer zweiten Zeitzone und überzeugt durch hohe Kratzfestigkeit. Die Uhr ist druckfest bis 20 bar sowie unterdrucksicher. Für alle Uhrenliebhaber, die eine Affinität für Technik, Gespür für Stil und Begeisterung für mechanische Präzision mitbringen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Verlosung und eine besinnliche Weihnachtszeit.

