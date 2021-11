Aktuelle Spritpreise Diesel billiger, Benzin nicht

Demnach kostet Diesel im bundesdeutschen Durchschnitt 1,557 Euro pro Liter, ein Rückgang von 1,2 Euro-Cent. Ein Liter Super (E10) stieg indes um 0,3 Cent auf durchschnittlich 1,692 Euro.

ADAC

Rohöl-Preis sinkt, Mobilität auch

Ein Grund für die leichte Entspannung ist der sinkende Rohölpreis, der derzeit pro Barrel (159 Liter) rund 82 US-Dollar (72,21 Euro) beträgt. Das sind fast drei Dollar weniger als in der Vorwoche. Auch dürfte die etwas zurückgegangene Mobilität im Zuge der 4. Corona-Welle zu dem sinkenden Preis beigetragen haben.

Nichtsdestotrotz sollten Autofahrer ihre Marktmacht nutzen und sich an günstigen Tankstellen versorgen. Hier bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "Mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe an.

Grundsätzlich schwanken die Kraftstoffpreise im Laufe des Tages im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Cent. Diese Preisdifferenz kann bei einer Tankfüllung schnell bis zu zehn Euro betragen. Das niedrigste Niveau an den Tankstellen ist zwischen 18 und 22 Uhr erreicht. Auf Reisen empfehlen wir nicht die teuren Autobahn-Tankstellen anzusteuern. Die Preise dort lagen 2020 um 25 Cent höher als in der Stadt. Günstiger sind Autobahn-nahe Rasthöfe, die auch ausgeschildert sind, oder Tankstellen in der Nähe von Ausfahrten. Auch hier zeigt unsere App die nächstgelegene Tanke an.

Übrigens: Der Preis für Benzin oder Diesel liegt ohne Abgaben wie CO2-Abgabe, Energiesteuer oder Erdölbevorratungssteuer bei nur knapp über bzw. knapp unter einem Euro. Als Gewinn pro Liter streichen die Mineralölkonzerne zwischen einem und drei Cent ein. Zum Jahreswechsel 2021/2022 erhöhen sich wegen der neuen CO2-Bepreisung von 30 Euro pro Tonne CO2 der Liter Benzin um ca. 8,4 Cent, Diesel um rund 9,5 Cent.

Fazit

Leicht sinkt der Dieselpreis in dieser Woche um durchschnittlich 0,3 Prozent, der Benzin-Preis steigt jedoch in Deutschland um 1,2 Cent. Für den leichten Rückgang bei Diesel ist u.a. der geringere Rohölpreis verantwortlich. Die geringere Möbilität in der 4. Corona-Welle dürfte auch in Zukunft zu weniger Nachfrage an den Tankstellen führen. Wer trotzdem unterwegs ist und sparen will, sollte auf jeden Cent achten und unsere Spritpreis-App "Mehr tanken" nutzen – denn wir als Kunden können mit unserem Tankverhalten den Preis ein wenig beeinflussen.