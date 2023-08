An den Zapfsäulen hat es in der vergangenen Woche keine Entspannung bei den Preisen gegeben. Ganz im Gegenteil, wie aktuelle Daten unseres Partner-Portals mehr-tanken.de zeigen, sind die Preise beider Kraftstoffsorten im Vergleich zur Vorwoche erneut spürbar gestiegen.

Die Gründe für den hohen Spritpreis liegen bei vielen Faktoren. Auf der einen Seite sind derzeit in weiten Teilen Deutschlands Ferien und damit gibt es eine höhere Mobilität. Auf der anderen Seite ist der Rohölpreis in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Aktuell kostet das Barrel Rohöl (159 Liter) der Marke WTI rund 82 US-Dollar, die Marke Brent kostet fast 86 Dollar. Das sind Anstiege in einem Monat von elf bzw. neun Prozent. Dieser Anstieg ist begründet durch das verknappte Ölangebot der OPEC-Staaten. Zudem setzen Hedgefonds aktuell auf noch weiter steigende Preise. Eine geringe Auswirkung auf den Preis haben die undurchsichtige wirtschaftliche Lage in China sowie die leichte Rezession in Deutschland. Die Nachfrage nach Heizöl, die indirekt auch den Dieselpreis mitbestimmt, ist aktuell wegen der hohen Preise nicht ganz so ausschlaggebend.