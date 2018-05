Der Parkraumbewirtschafter Apcoa digitalisiert das Parkticket und den Bezahlvorgang. Volkswagen Financal Services ist der erste Kooperationspartner für die Flow genannte App. Nach einer Testphase soll das Programm erst in Deutschland und dann europaweit ausgerollt werden.

„Klong“. Wieder fällt die Münze im Parkscheinautomaten direkt in den Ausgabeschacht. Die Maschine akzeptiert Banknoten bis 20 Euro, man selber hat aber nur einen 50-Euro-Schein in der Tasche und die Karten als alternative liegen zu Hause.

Wenn es nach den Plänen von Apcoa geht, gehören solche Szenen bald der Vergangenheit an. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge Europas größter Parkraumbewirtschafter und betreibt Parkhäuser und Stellplätze in Hotels, Einkaufszentren und Krankenhäusern sowie an Flughäfen.

Unter dem Namen Apcoa Flow hat das Unternehmen eine neue App entwickelt. Mit ihr soll die Ein- und Ausfahrt ohne Ticket sowie eine bargeldlose Bezahlung der Parkgebühren möglich sein. In einer Testphase nutzen 200 Kunden die App und können damit Stellplätze in speziell mit der entsprechenden Technik ausgestatteten Parkhäusern nutzen.

RFID-Chip öffnet die Schranke

Das Parkhaus erkennt das Auto mit Hilfe eines RFID-Chips („Radio Frequency Identifcation, Identifizierung anhand elektromagnetischer Wellen) hinter der Windschutzscheibe und öffnet die Schranke automatisch. Auch eine Navigationsfunktion mit der Anzeige entsprechender Parkmöglichkeiten am Zielort ist Bestandteil der App.

Nach dem Test sollen alle rund 300 von Apcoa in Deutschland bewirtschafteten Parkhäuser für die Flow-App umgerüstet werden. Als offene, skalierbare Softwareplattform lässt sich das System auch auf weitere Länder in Europa ausweiten. Italien, Norwegen, Österreich und Schweden stehen bereits auf dem Plan.

Auch einen Autohersteller hat Apcoa bereits als Partner gewinnen können. Volkswagen Financial Services, die Finanztochter des Volkswagen-Konzerns, kooperiert mit den Parkraumanagern. Man bietet die automatisierte Abrechnung der Parkgebühren den Kunden aller Konzernmarken und der Volkswagen Bank an.

Volkswagen ist mit an Bord

“Damit ist VW der erste Automobilhersteller, der mit Apcoa als Partner den konsequenten Weg in Richtung Zukunft des Parkens geht. Der RFID-Chip verbindet die Fahrzeuge unserer Kunden direkt mit unseren Garagen und ist damit das größte physische Connected Car-Serviceangebot im Markt„, sagt Apcoa-Chef Philippe Op de Beeck.

Auch Betreiber von Car Sharing – Flotten und Mietwagenfirmen hat Apcoa als mögliche Kooperationspartner im Visier. Auch der Zugang zu Ladesäulen für Elektroautos und die Abrechnung der Stromkosten könnte über die App erfolgen. Damit könnte Apcoa auch Stellplätze am Straßenrand, die nicht Teil eines in sich geschlossenen Parkhauses oder einer Parkfläche sind, in seine Geschäftstätigkeit aufnehmen.