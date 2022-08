Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Nach Todescrash in Australien Extra-Führerschein für Supersportwagen

Peter Malinauskas, der Ministerpräsident des australischen Bundesstaates South Australia, will einen zusätzlichen Führerschein für Supersportwagen einführen. Das gab der Politiker bereits am 20.8.2022 bekannt.

Malinauskas teilte mit, dass es ein neues Zulassungssystem für Autofahrer geben wird, die "Hochleistungssportwagen" fahren wollen. "Ähnlich wie bei Motorrad- und Lkw-Führerscheinen müssten die Fahrer eine spezielle Ausbildung absolvieren und andere Anforderungen erfüllen", erklärte er.

Keine Abschaltung der Traktionskontrolle mehr

Des Weiteren soll die Deaktivierung der Traktionskontrolle bei Fahrzeugen mit "hoher Leistung" verboten werden. Außerdem soll es eine Gesetzes-Verschärfung geben, die bei einer Mord-Anklage den Führerschein bis zum Urteil entzieht. Auch eine weitere Sanktionsebene werde in Zusammenarbeit mit der South Australia Police und der Generalstaatsanwaltschaft geprüft. Sie soll zwischen den Taten "Fahren ohne gebührende Sorgfalt" und dem "gefährlichen Fahren mit Todesfolge" eingeführt werden.

Die Landesregierung beginnt nun mit der Ausarbeitung der Gesetze und der Umsetzung der Reformen. Sie sollen bis Ende des Jahres in Kraft treten und gelten rückwirkend für alle Fahrer von nicht näher spezifizierten Sportwagen.

Tragischer Unfall mit Lamborghini

Vorausgegangen ist ein aktuelles Urteil zu einem tragischen Unfall aus dem Jahr 2019, bei dem zwei Mädchen auf dem Gehweg von einem Lamborghini Huracán in Glengowrie angefahren wurden. Die 15-jährige Sophia Naismith starb, ihre Freundin wurde schwer verletzt. Der Unfallfahrer Alexander Campell hatte die Kontrolle über seine Sportwagen verloren.

Er bekannte sich vor Gericht schuldig, fahrlässig gefahren zu sein, wurde jedoch am 19.8.2022 vom Mord-Vorwurf freigesprochen, jedoch des minderschweren Vergehens des "Fahrens ohne gebührende Sorgfalt" für schuldig befunden. Der Richter begründete dies, da nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte, dass Campell absichtlich und auf gefährliche Weise beschleunigt habe.

In Australien wurden 2021 genau 131 Lamborghini-Modelle 2021 verkauft. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen, wie viele Sportwagen im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland zugelassen wurden.

Fazit

Im australischen Bundesstaat South Australia will der Ministerpräsident einen Extraführerschein für Fahrer von Supersportwagen einführen – auch rückwirkend. Zudem sollen die Abschaltung der Traktionskontrolle verboten und weitere Gesetzte angepasst werden. Vorausgegangen ist das Urteil in einem Verfahren, bei dem ein Lamborghini-Fahrer einen Unfall mit Todesfolge verursacht hatte und zu einer vermeintlich milden Strafe verurteilt wurde.