Die Autobahnbrücke „Ponte Mordandi“ auf der A10 in Genua ist bei einem starken Unwetter auf einer Länge von 100 Metern eingestürzt. Mindestens 42 Tote gibt es zu beklagen, darunter drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren.

15 weitere seien nach Angaben des Verkehrsministeriums in Rom verletzt, neun davon schwer. Wie viele Menschen noch vermisst werden ist unklar. Drei Lastwagen und 35 Autos sollen von der Brücke gestürzt sein. Am Unglücksort sind mehreren Hundert Einsatzkräfte auch mit Spürhunden und schwerem Bergegerät im Einsatz.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach von einer „apokalyptischen Szene“ und sagte, er befürchte „eine entsetzliche Tragödie“. Der Nachrichtenagentur AP erklärte die Feuerwehr, es gebe Sorgen wegen möglicherweise beschädigter Gasleitungen. Zudem haben die Rettungskräfte Häuser vorsichtshalber evakuiert. Die 634 Bewohner werden bis Ende des Jahres ein neues Zuhause bekommen.

Die Unglücksursache bleibt indes unklar. Gegenüber der Agentur Ansa sagte der stellvertretende Verkehrsminister Edoardo Rixi: „Eine solche Brücke stürzt nicht wegen eines Gewitters oder eines Blitzes ein.“ Er kündigte an, die gesamte Brücke werde abgerissen.

Foto: Polizia de Stato Ein Bild von der Abbruchkante der A10-Brücke.

Erste Aufnahmen via Twitter zeigen, dass am Unglücksort mehrere Meter der Autobahnbrücke fehlen. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, die A10 sei um 12 Uhr in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von 100 Meter Länge eingestürzt. Sie spannt sich übe rein Gewerbegebiet und mehrere Gleisanlagen.

Die Autobahn A10 ist eine wichtige Verbindung der Hafenstadt Genua mit seinen 850.000 Einwohnern und Frankreich. Sie führt entlang der Rivieraküste bis zur Grenze bei Ventimiglia. Die betroffene Brücke, die auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, wurde in den 60er Jahren erbaut und 2016 renoviert.

+++ Autobahnbrücke bei #Genua eingestürzt: Rettungskräfte berichten über erste Tote, die sie in den Autotrümmern gefunden haben. #Genova https://t.co/kT9ue51FfD — SRF News (@srfnews) 14. August 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018