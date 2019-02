2019

Bei Daimler beträgt die Ergebnisbeteiligung für das Jahr 2018 bis zu 4.965 Euro. Das haben Vorstand und Betriebsrat beschlossen. Die Erfolgsprämie gilt für die etwa 130.000 anspruchsberechtigte Tarifmitarbeiter in Deutschland und wird mit dem April-Gehalt ausgezahlt. Daimler zahlt einen solchen Bonus seit 1997. In diesem Jahr liegt er gut 700 Euro unter dem des Vorjahres. Grund ist ein geringerer operativer Gewinn des Autokonzerns. 2017 verdiente Daimler vor Zinsen und Steuern noch 14,3 Milliarden Euro; 2018 liegt dieses EBIT-Ergebnis bei 11,1 Milliarden Euro.

2018

Audi beteiligt seine Mitarbeiter erneut am Unternehmenserfolg. Für das Geschäftsjahr 2017 erhalten Facharbeiter der Audi AG eine Ergebnisbeteiligung von 4.770 Euro. Im Vorjahr lag der Betrag für diese Mitarbeitergruppe bei 3.150 Euro. Ausbezahlt wird dieser Betrag an die rund 60.000 anspruchsberechtigten Tarifmitarbeiter in Deutschland an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm mit dem Mai-Entgelt. In ihrer aktuellen Form gibt es die Audi-Ergebnisbeteiligung seit 2011.

Die Volkswagen AG schüttet eine um einen Anerkennungsbetrag ergänzte Erfolgsbeteiligung in Höhe von insgesamt 4.100 Euro brutto an seine Tarifmitarbeiter aus. Ein Abschlag in Höhe von 1.621 Euro brutto wurde bereits Ende November 2017 gezahlt. Dieser Erfolgsbeteiligung liegt eine tarifvertraglich vereinbarte zweijährige Berechnung zugrunde.

Bei Porsche ist die Sonder- und Jubiläumszahlung besonders hoch. Nach dem erfolgreichsten Jahr in der Unternehmensgeschichte erhalten die Beschäftigten eine Sonderzahlung von 9.300 Euro, davon sind 700 ein Sonderbeitrag zur Altersvorsorge. Zusätzlich gibt es noch für jeden Porsche-Mitarbeiter 356 Euro. Damit feiern die Zuffenhausener das 70-Jahr-Jubiläum mit dem ersten Serienmodell 356. Die Sonderzahlung für das Jahr 2017 wird an rund 23.000 Mitarbeiter der Porsche AG ausgezahlt, angepasst an die individuelle Arbeitszeit und die Firmenzugehörigkeit.

Auch die BMW-Werker erhalten für ein gutes Geschäftsjahr eine hohe Prämie. Die fällt für 2017 mit 9.455 Euro deutlich höher aus, als im Jahr davor. Zirka 950 Euro gehen davon in die Altersvorsorge.