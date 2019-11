27/33 Smart Fortwo EQ: Die Batterie ist in sechs Stunden an der Haushaltssteckdose zu 80 Prozent aufgeladen. Gegen Aufpreis lässt sich das 81-PS-Coupé mit 22 kW/h in 45 Minuten laden. Preis: 21.940 € / Reichweite: 160 km