Automarkt Indien 2020 SUV und Suzuki beherrschen den Markt

Auch Indien leidet massiv unter der Corona-Pandemie und entsprechend ist im bevölkerungsreichsten Land nach China der Automarkt unter Druck. Über 17 Prozent betrug 2020 der Rückgang beim Pkw-Absatz. Das entspricht 2,43 Millionen Fahrzeugen – nur 2011 lagen die Absatzzahlen mit 2,41 Millionen Modellen noch niedriger. Im Top-Jahr konnten in Indien 3,36 Millionen Neuwagen verkauft werden.

Kia legt kräftig in Indien zu

Trotz des Rückgangs trotzten drei Autohersteller dem negativen Trend. So legte Kia als Neueinsteiger in den indischen Markt im Jahr 2019 ein Plus von 208,84 Prozent hin. Auch Morris Garage (MG) kam 2019 auf den Markt und verzeichnete bei geringer Stückzahl ein Plus von 76,79 Prozent. Dritter im Plus-Bunde war Tata mit 11,25 Prozent mehr Verkäufen.

Der Markt wird indes von Maruti Suzuki dominiert, einem Joint Venture zwischen dem japanischen Autobauer und der indischen Regierung. Mittlerweile hält Suzuki 54,2 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen und hat es mit 48,99 Prozent Marktanteil zum größten Autobauer in Indien gemacht. Kein Wunder, tummeln sich auf den ersten sechs Plätzen lediglich Maruti-Fahrzeuge – in den Top 20 sind es zehn Modelle. Alto, Swift, Vitara und Wagon R sind auch hierzulande ein Begriff.

Limousinen auf dem Rückzug – SUV kommen

Wie in Deutschland stehen die indischen Neuwagenkäufer zunehmend auf SUV. Der Marktanteil konnte im Vergleich zu 2019 von 26 auf 29 Prozent gesteigert werden – zu Lasten der Limousinen, die auch in Indien immer mehr an Bedeutung verlieren. Die sehr beliebten Schrägheck-Modelle konnten nur um ein Prozent auf einen Marktanteil von 47 Prozent zulegen.

Doch Indien bleibt auch ein Markt für Kleinwagen. 76 Prozent aller Neuwagen sind unter vier Meter lang. 20 Prozent der Käufer entscheiden sich für ein Modell zwischen vier und 4,50 Metern und nur fünf Prozent leisten sich einen Pkw mit über 4,50 Meter Länge.

Elektroautos spielen (noch) keine Rolle

Übrigens: Mit nur 0,16 Prozent Marktanteil liegen Elektrofahrzeuge in Indien auf einem extrem niedrigen Niveau. Knapp 4.000 Elektroautos wurden 2020 verkauft. Mit einem Marktanteil von 63,2 Prozent oder 2.529 Modellen steht der Tata Nexon ganz weit vorne. Der E-SUV ist seit Anfang 2020 auf dem Markt und bietet mit einem günstigen Preis von rund 15.000 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Nummer zwei in Indien ist der MG eZS mit 1.142 Neuzulassungen. Das Elektromodell wird dort mit einer kostenlosen Fünf-Jahres-Garantie sowie einer Akku-Garantie über acht Jahre bis maximal 150.000 Kilometer angeboten. Nach MG-Angaben sollen die Betriebskosten des eZS pro Kilometer nicht mehr als eine indische Rupie (umgerechnet ein Euro-Cent) betragen. Dritter bei den E-Autos ist der Hyundai Kona, der als erstes E-Auto auf dem indischen Markt 223 Modelle absetzen konnte, gefolgt vom Tata Tigor mit 100 verkauften Fahrzeugen und dem Mahindra E-Verito auf Platz fünf mit neun Autos.

Fazit

Auch Indien blieb 2020 nicht von der Corona-Pandemie verschont, der Automarkt brach um 17 Prozent ein. Allerdings liegt die Neuwagenquote im Vergleich zum Bevölkerungsanteil auf niedrigem Niveau. Rund 2,4 Millionen Neuwagen stehen 1,36 Milliarden Indern gegenüber. Trotzdem ist auf dem prosperierenden Markt der Verteilungskampf im vollen Gange. Maruti Suzuki beherrscht den Automarkt, der Neueinstieg von Kia zeigt aber, wie sehr Indien im Fokus ist.