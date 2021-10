Autosalon Genf 2022 Automesse komplett abgesagt

Nach durch Corona bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 sollte vom 19. bis zum 27. Februar 2022 am Lac Léman in Genf wieder die Geneva International Motor Show (GIMS) steigen. Bisher traf sich zum Jahresauftakt in Genf traditionell die gesamte Branche mit ihren Neuheiten. Überraschend teilt jetzt der Veranstalter mit, dass auch das 2022er Event abgesagt wird. Man wolle dafür 2023 noch größer zurückkommen.

Corona-Probleme und Chipmangel

Noch vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter erklärt, man habe zwar 60 namhafte Aussteller an, müssen aber bereits jetzt auf einige große Namen verzichten. Wie die Automotive News unter Bezug auf Sandro Mesquita, CEO des Autosalons in Genf, berichtet haben Bentley und Lamborghini schon abgesagt. Ebenfalls nicht in Genf ausstellen wollten BMW, GM, Ford sowie Stellantis mit seinen Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS , Fiat, Lancia, Maserati, Opel, und Peugeot. Mercedes hat sein Kommen noch nicht bestätigt. Sicher zugesagt hatten Audi und Porsche sowie Fisker und Singer.

Die kurzfristige Messeabsage erklärt der Veranstalter mit den branchenweiten Problemen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Entscheidung die GIMS 2022 abzusagen, wurde im besten Interesse sowohl der Automobilhersteller als auch der Automobilfans getroffen. Die direkten und indirekten Probleme im Zusammenhang mit der anhaltenden Covid-19-Pandemie ließen keine Alternative. Die Veranstalter führen hier die anhaltenden Reisebeschränkungen für internationale Aussteller, Besucher und Journalisten an. Auf der anderen Seite haben indirekte Probleme der Pandemie, wie die Halbleiterknappheit, den Autoherstellern neue Prioritäten gestellt, die sie zuerst lösen müssen. Diese Probleme führten in letzter Zeit zu mehreren Stornierungen, die zur endgültigen Bestätigung der Verschiebung der Show führten.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die coosten Premieren aus 90 Jahren vom Genfer Autosalon.

Fazit

2020 und 2021 mussten Autofans auf den Autosalon Genf coronabedingt verzichten. 2022 sollte die Messe in der Schweiz wieder statt. Nach ersten namhaften Absagen ziehen die Veranstalter jetzt die Reißleine und sagen die Messe komplett ab.