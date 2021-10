Autosalon Genf 2022 Erste Schwergewichte sagen ab

Nach durch Corona bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 steigt vom 19. bis zum 27. Februar 2022 am Lac Léman in Genf wieder die Geneva International Motor Show (GIMS). Bisher traf sich zum Jahresauftakt in Genf traditionell die gesamte Branche mit ihren Neuheiten. 2022 wird das allerdings anders.

Die Veranstalter kündigen zwar 60 namhafte Aussteller an, müssen aber bereits jetzt auf einige große Namen verzichten. Wie die Automotive News unter Bezug auf Sandro Mesquita, CEO des Autosalons in Genf, berichtet haben Bentley und Lamborghini schon abgesagt. Ebenfalls nicht in Genf ausstellen werden BMW, GM, Ford sowie Stellantis mit seinen Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS , Fiat, Lancia, Maserati, Opel, und Peugeot. Mercedes hat sein Kommen noch nicht bestätigt. Sicher zugesagt haben Audi und Porsche sowie Fisker und Singer.

Fazit

2020 und 2021 mussten Autofans auf den Autosalon Genf coronabedingt verzichten. 2022 findet die Messe in der Schweiz wieder statt. Allerdings deutet sich ein deutlich reduziertes Austellungsportfolio an. Viele große Marken wollen nicht kommen.