Autosalon Genf durch arabischen Investor gesichert Katar hat auch eigene Pläne

Zwei coronabedingte Ausfälle nacheinander haben den Veranstaltern des Genfer Autosalons (GIMS) finanziell schwer zugesetzt. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde die Veranstaltung nicht wiederbelebt, doch derlei Spekulationen sind nun vom Tisch. Laut der News-Plattform Automedienportal hat die Stiftung hinter der Messe einen Finanz-Partner gefunden: das arabische Emirat Katar. Der Veranstalter bestätigt offiziell bislang zwar nur die Verhandlungen mit internationalen Partnern und lässt noch keine Details ans Licht, doch spätestens Ende des Monats sollte die Liaison offengelegt werden.

Dass Katar sich einkaufen möchte, überrascht nicht. Das Emirat befindet sich derzeit auf Großveranstaltungs-Shopping-Tour. Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft ist bereits eingetütet, bei der Formel 1 bemüht man sich aktuell darum, als Ersatz für einen möglichen Ausfall des Japan-GP in Suzuka einspringen zu dürfen. "Katar steht in Verhandlungen und bietet eine Menge Geld. Schwer zu sagen, ob es in diesem Jahr schon klappt, aber der Wunsch ist auf jeden Fall da", bestätigt unser Formel 1-Experte Tobias Grüner. Interessant ist auch, dass Katar mit 15 Prozent der drittgrößte Anteilseigner von Volkswagen ist. Eine große internationale Automesse passt da gut ins Portfolio. Offenbar sei die Partnerschaft mit der Investmentgesellschaft des Emirats so ausgelegt, dass die Finanziers die Erfahrungen und das internationale Netzwerk der Genfer für eine eigene große Automesse nutzen können, schreibt das Automedienportal weiter.

Kein Darlehen vom Kanton Genf

Im Juni 2020 hatten sich das Komitee und der Stiftungsrat "Salon International de l'Automobile" nach einer Umfrage unter den Ausstellern darauf geeinigt, dass man erst 2022 wieder auf dem Messegelände der Palexo starten werde. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, waren die Veranstalter auch mit dem Kanton Genf in Verhandlungen über eine finanzielle Unterstützung gegangen. Der Kredit, den das Land zu bewilligen bereit gewesen wäre, war allerdings an Auflagen geknüpft und sah unter anderem mittelfristig den Verkauf des Genfer Automobilsalons an den Messebetreiber Palexpo SA vor. Damit wollte man vor allem sicherstellen, dass die größte öffentliche Veranstaltung der Schweiz dauerhaft in Genf ausgetragen wird. Schließlich spült die Wirtschaftskraft des Events pro Jahr rund 200 Millionen Franken durch den Kanton Genf.

Ähnlich wie bei der IAA will man sich auch in Genf konzeptionell etwas neu aufstellen – wenn auch nicht ganz so drastisch. Das Auto bleibt wohl weiterhin der Mittelpunkt am Lac Léman, doch die Genfer Organisatoren wollen laut eigener Aussage das "gesamte Ökosystem der Mobilität" zeigen. Was bisher auf dem Autosalon für Aufsehen gesorgt hat, erfahren Sie in unserer Fotoshow mit den spannendsten Premieren aus 90 Jahren GIMS.

Fazit

Ein Verlust des Genfer Automobilsalons wäre ein schwerer Schlag. Nicht nur für die Wirtschaftsregion, sondern auch für Besucher und Fachpublikum. Schließlich gibt es dort jedes Jahr spektakuläre Kleinserienhersteller und exklusive Sportwagen zu bewundern. Insofern ist die Nachricht über eine baldige Rettung eine gute. Dass mit Katar ein Investor hinter dem Vorhaben steht, der aktuell in vielen Bereichen auf dem Vormarsch ist, kann allerdings auch beim einen oder anderen für Verunsicherung sorgen.