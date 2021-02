Neue 125er-Führerscheinregelung voller Erfolg 77.823 B196-Eintragungen in 2020

Seit Januar 2020 können Autofahrer ihren Führerschein mit relativ geringem Aufwand um die Fahrerlaubnis von Leichtkrafträdern erweitern – ohne eine theoretische oder praktische Prüfung absolvieren zu müssen. Voraussetzungen: Autofahrer müssen ihren Klasse B-Führerschein bereits mindestens 5 Jahre besitzen, mindestens 25 Jahre alt sein und mindestens neun 90-minütige Doppelstunden in der Fahrschule absolvieren – vier Theoriestunden, fünf Praxisstunden. Vom Fahrlehrer gibt es dann eine Bescheinigung, mit der auf dem Amt die Schlüsselnummer 196 im Führerschein eingetragen wird.

77,5 Prozent Zulassungsplus bei den Leichtkrafträdern

Die Bilanz des Kraftfahrt Bundsamts (KBA) für das Jahr 2020 zeigt, dass der B196-Schein sehr gefragt ist. Im ersten Jahr nutzten bereits 77.823 Autofahrer die Möglichkeit zur Erweiterung ihres Führerscheins. Und auch die 125er-Neuzulassungen tragen diesem Trend Rechnung: Im Jahr 2020 wurden 77,5 Prozent mehr Leichtkrafträder neu zugelassen als im Jahr zuvor. Bei den Leichtkraftrollern lag das Plus nur bei 2,3 Prozent. 125er-Motorräder liegen im Kurs also deutlich vorne.

B196-Eintragungen in den Bundesländern

Die meisten B196-Eintragungen gab es 2020 in Nordrhein-Westfalen (16.142), Bayern (15.872) und Baden-Württemberg (13.317). Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl dieser Länder, zeigten sich die höchsten Werte mit mehr als 200 Berechtigungen pro 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

B196-Bescheinigungen nach Bundesländern 2020 Land Anzahl (absolut) Anzahl pro 100.000 Einwohner (25 bis 60 Jahre) Baden-Württemberg 13.317 243 Bayern 15.872 242 Berlin 3.392 175 Brandenburg 2.198 182 Bremen 385 115 Hamburg 1.827 187 Hessen 6.554 211 Mecklenburg-Vorpommern 947 125 Niedersachsen 5.953 155 Nordrhein-Westfalen 16.142 184 Rheinland-Pfalz 3.983 201 Saarland 969 206 Sachsen 1.815 96 Sachsen-Anhalt 1.120 110 Schleswig-Holstein 2.251 162 Thüringen 1.098 111 Insgesamt 77.823 191

Besonders beliebt bei Männer mittleren Alters

Das Interesse an der neuen Führerscheinregelung für 125er ist bei Männern mit 77 Prozent bisher stärker ausgeprägt als bei Frauen (Gesamtjahr 2020). Die KBA-Zahlen geben auch Aufschluss über die Altersstruktur: Die meisten Autofahrer, die mit der 196-Bescheinigung ihren Autoführerschein für die 125-Motorräder und -Roller erweiterten, waren im Durchschnitt zwischen 45 und 60 Jahre alt. 125er- Aufrüster sind also mehrheitlich Männer mittleren Alters.

B196-Bescheinigung nach Alter und Geschlecht 2020 Lebensalter Männer (total 59.622) Frauen (total 18.193) Insgesamt (77.823)* bis 30 Jahre 14 % 15 % 15 % 31 bis 44 Jahre 41 % 38 % 40 % 45 bis 60 Jahre 43 % 47 % 44 % 61 Jahre und älter 2 % < 1 % 2 %

Fazit

Für Autofahrer, die mit dem Motorradfahren liebäugeln, sich aber bisher vor der Investition von Zeit und Geld abschrecken ließen, ist die Führerscheinerweiterung um die Schlüsselzahl 196 eine wunderbare Möglichkeit, um auf's Motorrad zu kommen.