Baby-Tesla? Elon Musk entwickelt neuen Tesla in China

Vor Mitarbeitern, Kunden und Medienvertretern erklärte er, nachdem er frenetisch wegen seiner Tanzeinlage gefeiert wurde, das amerikanische Unternehmen werde seine Investitionen in China erhöhen und in dem Land nicht nur das Modell 3 sowie das Model Y produzieren, sondern auch „zukünftige Modelle“.

Neuer Tesla so radikal wie der Cybertruck

In einem eigenen chinesischen Entwicklungs- und Designzentrum soll nach Aussage von Musk ein Elektroauto für den globalen Markt entworfen werden. „Es wird supercool, etwas Radikales wie den Cybertruck, dass die Welt zuvor nicht gesehen hat und direkt ins Herz geht“, erklärte der Tesla-Gründer sichtlich bewegt auf der Bühne. Weitere Details nannte er nicht, Gerüchten zufolge soll es sich um einen kleinen Tesla unterhalb des Model 3 handeln. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen, welche 10 Modelle wir uns von Tesla wünschen.

Die Gigafactory in Shanghai wurde in einer Rekordzeit von weniger als einem Jahr fertig gestellt. Es ist Teslas erste Produktionsstätte außerhalb der USA. Mit dem Werk will Tesla seinen Absatz auf dem größten Markt für Elektroautos deutlich steigern und gleichtzeitig Importzölle auf US-Autos umgehen. „Die chinesische Regierung und die Banken unterstützen Teslas Werk in Shanghai erheblich. China braucht Weltklasse-Elektrofahrzeuge, um den Kauf von umweltfreundlichen Autos zu fördern“, zitiert die South China Morning Post Gao Shen, einen in Shanghai ansässigen unabhängigen Analysten für den Fertigungssektor. Die Gigafactory wurde mit chinesischen Krediten in Höhe von umgerechnet 1,62 Milliarden US-Dollar realisiert. Bei vollem Ausbau des Werks sollen in der Gigafactory jährlich 500.000 Autos vom Band rollen – zunächst sind 250.000 Model 3 und Model Y geplant.

Umfrage Welches Tesla-Modell wünschen Sie sich? 2077 Mal abgestimmt Telsa Motorrad Tesla „Hot Hatch“ Tesla Retro-Sportler Tesla Wohnmobil Tesla Traktor Tesla Utility Tesla Amphibien-Modell Tesla Flugauto Tesla Model A Tesla City-Bus mehr lesen

Fazit

Tesla-Boss Elon Musk lässt kaum eine Gelegenheit aus, mit kleinen Ankündigungen ein Maximum an Aufmerksamkeit zu erzeugen. Quasi in einem Nebensatz kündigt er nicht nur weitere Investitionen in China an, sondern auch noch ein neues Modell. Und schon steigt die Laune der Tesla-Fans und -Aktionäre. Umso verwunderlicher ist es da, wie ungelenk, ja schon fast unsicher und sichtlich bewegt der Tesla-Chef auf der Bühne agiert.