Die auto motor und sport-Leser haben auch 2019 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Luxusklasse holte sich der Porsche Panamera den Sieg vor dem Audi A8 und der Mercedes S-Klasse.

Konnte im Vorjahr noch der BMW 7er den Sieg in der Luxusklasse einfahren, so muss sich der luxuriöse Bayer bei der Leserwahl 2019 mit dem vierten Rang begnügen. Ganz oben auf dem Siegertreppchen steht mit 17,5 % der neue Porsche Panamera. In der Lesergunst mit jeweils 12,9 % gleichauf stehen gemeinsam auf dem zweiten Rang der Audi A8 und die Mercedes S-Klasse.

Den fünften Platz in der Rangliste hat sich der neue Mercedes-AMG GT 4-Türer geholt. Direkt dahinter steht mit dem aston Martin Rapide S der erste Luxusliner, der nicht von einem deutschen Hersteller stammt.

1/19 Best Cars 2019, Luxuscars: 19. Platz für den Bentley Flying Spur mit 0,4 Prozent der Stimmen aller auto motor und sport-Leser. Foto: Max Earey

Aston Martin gewinnt Importwertung

Entsprechend sichert sich der elegante Brite auch den Titel in der Importwertung der Luxusklasse. Hier kann der Rapide S das Tesla Model S sowie den Bentley Continental GT hinter sich lassen. Auf den weiteren Plätzen bei den Importmodellen folgen der Maserati Quattroporte, der Jaguar XJ sowie der Rolls-Royce Phantom.

Das Gesamtergebnis der Leserwahl „Best Cars 2019“ in der Luxusklasse finden Sie in der Fotoshow.

