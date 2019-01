Die auto motor und sport-Leser haben auch 2019 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Kompaktklasse siegt der VW Golf souverän. Auf Platz zwei folgt das BMW 2er Coupé, dicht dahinter holt sich die Mercedes A-Klasse den dritten Platz.

Konsequenz in der Kompaktklasse bei der auto motor und sport-Leserwahl „Best Cars 2019“: Das meistverkaufte Modell gewinnt auch die Wahl zum besten Auto. Und wer könnte das anderes sein, als der VW Golf? Mit 16,3 Prozent der Stimmen aller auto motor und sport-Leser holte er sich den Sieg in der hart umkämpften Kompaktklasse.

„Best Cars 2019“: Zwei BMW in den Top-4

Auf Rang 2 folgt das BMW 2er Coupé – es erhielt 15,4 Prozent der Votings. Knapp dahinter auf dem dritten Platz landet Mercedes A-Klasse mit 15,0 Prozent. Und mit dem vierten Platz muss sich in diesem Jahr der Audi A3 begnügen: Er erhielt 11,7 Prozent aller Stimmen. Damit liegt er deutlich vor dem Fünftplatzierten, dem Ford Focus (6,9 Prozent der Stimmen).

Erst auf Rang 8 findet man das erste „Nicht-ganz-Deutsche“ Auto wieder, und zwar in Form des Skoda Octavia. Der Golf-Abkömmling bekam 3,2 Prozent aller Stimmen. Auf dem letzten Platz rangieren der Peugeot 301 und der Seat Toledo. Beide bekamen 0,0 Prozent in der Gesamtwertung und überschaubare 0,2 Prozent in der Importwertung. Bei der Importwertung glänzt hingegen der erstplatzierte Skoda Octavia (16,6 Prozent) vor der Alfa Romeo Giulietta (15,6 Prozent) und dem drittplatzierten Seat Leon (9,7 Prozent).

Das Gesamtergebnis der Leserwahl „Best Cars 2019“ in der Klasse der Kompaktwagen finden Sie in der Fotoshow.

Leserwahl Best Cars 2019 - Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien